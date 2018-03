Senátoři přijali petici za dodržování ústavy, zapojilo se 40 tisíc studentů

Studenti DAMU se již dopoledne sešli v centru Prahy v kavárně vedle vysoké školy, na které studují, odkud zamířili přes Karlův most na půdu Senátu. S sebou nesli výzvu, pod kterou se studenti z celé republiky podepisují od minulého čtvrtka. Tehdy tisíce z nich vyšly na protest před budovy škol a stávkovaly za zachování ústavních zvyklostí.

„Byli bychom rádi, kdybyste se postavili na obranu ústavních zvyklostí a morálních hodnot, k jejichž porušování tady bohužel dochází.

Vyzýváme prezidenta, aby plnil své ústavní povinnost a nejmenoval trestně stíhaného premiéra. Nechceme měnit výsledky voleb, ale myslíme si, že by hnutí ANO mělo najít vhodnějšího kandidáta. Zároveň vyzýváme vládu v demisi, aby nekonala zásadní personální kroky,“ sdělil senátorům hlavní organizátor stávky Luboš Louženský.

Jelikož se studenti pod výzvu mohou vyjádřit jakýmkoliv kreativním způsobem, kdy například píší své jméno na chodník před školou, organizátoři nyní prochází všechny složky, které jim zatím od studentů přišly, a sčítají účastníky. Zatím mají sečteny asi dvě třetiny a podle jejich odhadů to vypadá, že se do výzvy zapojilo kolem čtyřiceti tisíc studentů.

Podporu jim v úterý přišel projevit senátor Jiří Šesták (klub Starostů), Zdeněk Papoušek (KDU-ČSL), Tomáš Czernin (TOP 09) nebo Václav Láska (SZ).

VIDEO: Studentské protesty napříč celým Českem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Jsem rád, že mezi mladými se najde spousta těch, kterým není jedno, co se v této zemi děje a vnímají své občanské právo se vyjadřovat k politickému dění a dokážou ho viditelně prosazovat. Nepovažuji vás za křiklouny, ale za zodpovědné občany,“ řekl studentům Šesták. Slíbil, že se jejich peticí Senát bude zabývat a předpokládá, že by Senát mohl apelovat na prezidenta, vládu i Sněmovnu.

„Obavu, že můžeme přijít o vydobyté svobody a demokracii, sdílím. Sám jsem byl během stávky se studenty v Brně na Biskupském gymnáziu i u Divadla Bolka Polívky. Jsem rád, že mohu převzít tuto výzvu a petici. Na výboru ji projednáme, budu prosazovat, aby se dostala na plénum Senátu,“ uvedl Papoušek.

Senátor Václav Láska vyzval studenty, aby se nenechali znechutit a vyprovokovat kritickými reakcemi. Senátor Tomáš Czernin uvedl, že je zaskočen z toho, že 29 let po pádu komunismu dochází k ohýbání Ústavy. „Jsem rád, že se studenti jako jedni z prvních probrali, jsou svědomí našeho národa,“ uvedl.

Není to politika, oponuje student Klausovi

Poté, co se do stávky zapojily tisíce studentů, se začaly objevovat kritické hlasy některých politiků. Například předseda školského sněmovního výboru Václav Klaus mladší (ODS) uvedl, že politika do školy nepatří. Podle něj by se studenti měli politicky angažovat na veřejném prostranství mimo vyučovací dobu.

„Není to politika a nedělo se to ve školách, studenti byli řádně omluveni. Nejsme aktivita žádné politické strany, nikdo nás neplatí, neprosazujeme ničí zájmy. Jen říkáme, že Ústava není toaletní papír. Jsem rád, že když se začaly objevovat kritické argumenty, ti, kdo jim uměli nejlépe oponovat, byli právě sami studenti, kteří stávky na školách organizovali,“ reagoval pro iDNES.cz další z organizátorů Václav Strýček.

V současné době studenti DAMU neplánují další stávku. Chtějí ale uspořádal diskuse po celé České republice, na kterých chtějí probírat důležitou problematiku, jako je školství, média nebo práce s informacemi.