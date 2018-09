Česko zasáhnou silné lijáky a bouřky, hrozí i rozvodnění menších toků

„Až do pondělí 3. září bude nadále pršet, místy vydatně, předpokládané celkové úhrny za období 3 dnů (31. srpna večer až 3. září večer) se budou pohybovat v rozmezí 40 až 120 mm. V průběhu období bude intenzita deště přechodně zesilována i bouřkami, krátkodobé úhrny mohou dosáhnout až 30 mm,“ uvedl meteorolog Josef Hanzlík.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Silné bouřky mají přijít v nedělí odpoledne a večer a budou přecházet z východní části Středočeského kraje přes východní Čechy a Vysočinu a dále na celé území Moravy a Slezska. Během pondělí má nejvíce pršet zejména v jižních Čechách, kde se mohou rozvodnit menší toky v povodí Horní Vltavy.

Dosavadní úhrny srážek shrnul meteorolog Josef Hanzlík na serveru Infomet: „Nejméně kapek deště dopadlo na zemský povrch na severozápadě a západě Čech, konkrétně v oblasti Krušných hor a Smrčin, kde srážkoměry naměřily od 1 do 5 mm. Naopak nejvyšší úhrny byly naměřeny na opačném konci republiky – na východě Moravy, konkrétně na Přerovsku a Olomoucku (průměrné srážky Zlínský kraj 41,3 mm, Olomoucký kraj 38,4 mm), kde v krátké bouřkové večerní episodě spadlo na stanicích ČHMÚ 20 až 50 mm (Dřevohostice 47,8 mm/hod, Šternberk 35,2 mm/hod, Potštát-Boškov 33,1 mm/hod, Přerov 33 mm/hod).“

Srážková epizoda by měla pokračovat až do úterních ranních hodin. Do té doby budou republiku, převážně kraje na jihu území, zkrápět přeháňky o proměnlivé intenzitě.