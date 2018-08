Horké pondělí zchladí v Čechách silné bouřky, hrozí přívalové deště

Výstraha ČHMÚ Silné bouřky (nízký stupeň nebezpečí): Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký, Vysočina Platí od pondělí 13.08.2018 18:00 do úterý 14.08.2018 03:00 Nebezpečí požárů (nízký stupeň nebezpečí): Praha, Středočeský, Plzeňský, Pardubický, Královéhradecký, Liberecký, Ústecký, Vysočina, Jihomoravský, Zlínský (KM,UH,ZL,), Olomoucký (OL,PV,PR,) Platí od od neděle 12.08.2018 11:00 do pátku 14.12.2018 06:00 Vysoké teploty (nízký stupeň nebezpečí): Pro celou Českou republiku do 600 m n.m. Platí od od pondělí 13.08.2018 12:00 do pondělí 13.08.2018 18:00