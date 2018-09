Mladý Čech zemřel ve Vysokých Tatrách, v těžkém terénu byl bez výstroje

„Můžu potvrdit to, že tělo bylo nalezeno,“ sdělila iDNES.cz mluvčí ministerstva zahraničí Irena Valentová. Příčinu nehody vyšetřují policisté. Podle Valentové spadl Čech z Dračího štítu do Rumanovy doliny. „Mělo se to stát 30. srpna a tělo bylo nalezeno dnes kolem 13. hodiny odpoledne,“ doplnila Valentová.

Informace ohledně věku turisty se rozcházejí. Podle Valentové byl Čech narozen roku 1991, podle informací slovenské horské služby mu bylo devatenáct let.



Naposledy byl turista v kontaktu s otcem ve čtvrtek po poledni. Se žádostí o pomoc se na HZS obrátil otec ve čtvrtek večer poté, co se jeho syn nevrátil z výstupu na Dračí štít. „Ještě ten den bylo o spolupráci při pátrání požádané Prezidium PZ SR s lokalizací mobilního telefonu,“ informovala Horská záchranná služba na svém webu.



Horská záchranná služba (Facebook) Tragická nehoda pod Dračím štítom



Dňa 30. 8. 2018 bola Horskej záchrannej službe nahlásená nezvestnosť 19 – ročného turistu českej národnosti, ktorý absolvoval výstup na Dračí štít, z ktorého sa nevrátil. Posledný kontakt otca s nezvestným synom bol v popoludňajších hodinách, vo večerných hodinách požiadal o pomoc horských záchranárov. Podľa zistených informácií sa muž pohyboval v horolezeckom teréne sám a bez potrebnej výstroje a výzbroje. Ešte v ten deň bolo o súčinnosť pr...i pátraní požiadané Prezídium PZ SR s lokalizáciou mobilného telefónu. V ranných hodinách dňa 31. 8. 2018 boli do terénu na pozemné pátranie nasadení záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry a tiež bol nasadený vrtuľník Letky MV SR. Vzhľadom na nepriaznivé počasie v lokalite pátrania, slabú viditeľnosť, pretrvávajúci dážď a búrky, bolo pátranie zo vzduchu prerušené. Úsilie nájsť nezvestného sa v piatok skončilo bezvýsledne. Dnes, dňa 1. 9. 2018 sa v pátraní pokračovalo pozemne aj letecky. Hľadaného mladého turistu lokalizovali záchranári z vrtuľníka Letky MV SR v popoludňajších hodinách. Nachádzal sa 70 metrov pod vrcholom Dračieho štítu na strane Rumanovej doliny, žiaľ, už bez známok života. Záchranári HZS telesné pozostatky nebohého po nabalení transportovali do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom PZ SR a obhliadajúcemu lekárovi.

Horští záchranáři odstartovali pátrací akci po nezvěstném Čechovi v pátek ráno, a to i za pomoci vrtulníku, který ale musel být z důvodu nedostatečné viditelnosti, deště a bouřek z oblasti odvolán. Pátrání pokračovalo během soboty. Turistu, již bez známek života, našli záchranáři z vrtulníku asi 70 metrů pod Dračím štítem. Příčinu smrti Čecha HZS neuvedla.



V oblasti této hory jde v krátké době o druhou tragédii. Před dvěma týdny tam nepřežili pád dva slovenští horolezci.



Slovenské hory patří k oblíbeným cílům českých turistů. Loni ve Vysokých a Nízkých Tatrách při různých nehodách zemřelo šest Čechů.