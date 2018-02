Výsluhy se nemění. Je to fáma, uklidňuje Šlechtová vojáky

Na sociálních sítích se objevily mezi vojáky informace, že se údajně od roku 2020 bude měnit systém vyplácení výsluh. Jejich výše prý bude snížena nebo budou vypláceny jen několik let - u mužstva, poddůstojníků a praporčíků pět let a u důstojníků deset let. Ministerstvo obrany ale taková tvrzení označilo za nepravdivá.

„Podobné fámy kategoricky odmítám! Chci všechny vojáky ujistit, že nehodlám na současném systému nic měnit. Všem, kteří nasazují životy a zdraví pro naše bezpečí, náleží výsluha plným právem,“ uvedla ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO). Dezinformace zaznamenala při setkáních s vojáky a na sociálních sítích.

Žádné změny ve vyplácení výsluhových náležitostí se ale podle ministerstva obrany nepřipravují. Výsluhy, na které mají vojáci nárok po odsloužení stanoveného počtu let, upravuje zákon o vojácích z povolání. Jakákoliv změna systému vyplácení je tak možná jedině změnou zákona. Žádná taková se ale nechystá.

„Šíření podobných dezinformací ohrožuje personální stabilitu ozbrojených sil i bezpečnostních sborů. Ti, kteří se na tom podílejí, si zahrávají s obranyschopností naší země,“ dodala Šlechtová.

Výsluhy vojákům mají kompenzovat omezení práv a zvýšené povinnosti během služby. Vojáci mají na výsluhu nárok po 15 letech služby. Po odchodu do zálohy pak každý měsíc dostávají stanovená procenta z průměrného měsíčního hrubého platu. Po 15 letech činí výsluha 5 procent a podle počtu odsloužených se pak zvyšuje.

Maximálně může dosáhnout 55 procent průměrného hrubého platu. Ve zvláštních případech, například u letců nebo vojáků působících v zahraničních operacích, pak může dosáhnout až 60 procent.

Výsluhu vojáci dostávají až do dosažení důchodové hranice. Když je výsluha poté vyšší než jejich starobní či invalidní důchod, dostává voják k důchodu i rozdíl mezi oběma částkami. Podle ministerstva obrany je průměrná výsluha asi 12 500 korun. Částku měsíčně v současnosti dostává asi 16 tisíc lidí.