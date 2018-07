Vyšetřovací komise k privatizaci OKD si pozvala Bakalu i expremiéra Sobotku

15:15 , aktualizováno 15:15

Do parlamentu by se příští týden mohl vrátit bývalý premiér Bohuslav Sobotka. Pozvala si ho vyšetřovací komise pro prověření privatizace černouhelné společnosti OKD, stejně jako bývalého vlastníka firmy Zdeňka Bakalu, který nyní žije ve Švýcarsku. To, že by byli oba pozváni, iDNES.cz potvrdil šéf komise, poslanec za Piráty Lukáš Černohorský.