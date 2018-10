Dopravní omezení a více policistů. Praha o víkendu posílí bezpečnost

Podle mluvčí krajské policie Andrey Zoulové se na víkend počítá s navýšením počtů policistů v ulicích v řádu stovek. Připraveny budou mimo jiné také speciální pořádkové jednotky, policisté na koních, nebo pyrotechnici. Oproti běžnému stavu budou v pohotovosti také příslušníci antikonfliktního týmu. „Nejde o demonstraci síly, snažíme se zajistit, aby oslavy proběhly bez komplikací,“ řekla Zoulová.

Na víkend je v Praze nahlášeno 17 různých shromáždění a manifestací, největší z nich jsou spojeny s oslavami založení 100. výročí od založení Československé republiky. Vůbec největší shromáždění připravuje na sobotu spolek Milion Chvilek - na Václavském náměstí by se mohlo sejít až 50 tisíc lidí.

Na neděli odpoledne je nahlášeno druhé největší víkendové shromáždění. Organizace Hrdost národa – Národ sobě nahlásila 10 tisíc účastníků. Shromáždění oznámil Jiří Černohorský, aktivista, který se vyjadřuje proti ilegální migraci a Evropské unii.

Informace o uzavírkách na bezplatné infolince

Magistrát zřídil bezplatnou infolinku 800 100 991, na níž se lidé dozvědí bližší informace o uzavírkách ulic či objízdných trasách tramvají a autobusů. Informoval o tom mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Magistrát doporučuje co nejvíce využívat metro, které bude dopravní podnik podle potřeby posilovat.

Největší dopravní omezení se očekávají kvůli vojenské přehlídce, na které se má představit 2000 účastníků a 200 strojů těžké techniky. S tím souvisí také dopravní uzavírky důležité dopravní tepny Evropská, která protíná čtvrť Dejvice a vede až na Letiště Praha.

Evropská třída bude několikrát uzavřena v sobotu i v neděli. Před nedělní přehlídkou je nutné celou akci připravit a dopravit na místo také těžkou techniku. V sobotu bude Evropská v obou směrech neprůjezdná od pěti hodin do půlnoci. Už od dvou hodin nebude možné projet zhruba dvoukilometrový úsek, který vede od Vítězného náměstí až po ulici Na Pískách. Od pěti hodin bude uzavřena silnice také v opačném směru a to na pětikilometrovém úseku od ulice Libocká po Vítězné náměstí.

V neděli bude Evropská v obou úsecích neprůjezdná od 9:00 ráno až do večera. Ve stejném čase bude kompletně uzavřeno také Vítězné náměstí. Směrem do Dejvic se provoz podle předpokladu plně obnoví v 18:00 ve směru do centra, v opačném směru ve 20:00.

Bezpečnostní opatření bude zvýšena i kvůli přítomnosti světových státníků. Vojenské přehlídky se má zúčastnit slovenský premiér Peter Pellegrini a ministr obrany USA James Mattis. Už v pátek se český premiér Andrej Babiš sejde s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a také s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. V sobotu český ministerský předseda uspořádá v Kramářově vile společný slavnostní oběd s předsedy vlád dalších zemí, podrobný seznam účastníků zatím úřad vlády nezveřejnil.

Bude uzavřen most Legií, letiště přeruší provoz

S vojenskou přehlídkou souvisí také letecká ukázka nad ulicí Evropská, kvůli které bude v neděli vyhlášena bezletová zóna a na hodinu a půl bude přerušen provoz na letišti Václava Havla v Ruzyni. V neděli nebude z letiště možné odcestovat, ani na něj přistát v době mezi 13:30 a 15:00, omezení se dotkne celkem 24 letů.

Bezletová zóna zabírá rozsáhlé území od levého břehu Vltavy včetně dalších čtvrtí jako například Modřany až po Kladno a Slaný. V této oblasti je v neděli od 12:30 do 14:00 omezeno využívání letového prostoru. Nařízení se vztahuje mimo jiné také na drony.

V neděli bude navíc od 17 hodin do půlnoci uzavřen také most Legií, což zasáhne i městskou hromadnou dopravu. Přes most Legií vede totiž tramvajová trasa, která propojuje Národní třídu a Újezd. Tramvajové linky budou odkloněny na náhradní trasy přes ulici Myslíkova a Staroměstskou.

Dá se předpokládat, že složitá dopravní situace vyvolá kromě plánovaných uzavírek také další dodatečné komplikace. Policie hodlá na aktuální dění reagovat přímo v terénu dalšími krátkodobými uzavírkami.