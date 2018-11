Oslavy 17. listopadu v Havlově „obýváku“ i s tvůrcem kampaně Macrona

„Sedmnáctého listopadu mi bylo šest měsíců, byla jsem v kočárku a moje maminka mi to vyprávěla tak, že i přestože byla úplně stržená hormony, vnímala, že se něco děje a měla strach, že to ještě není ono. Já jsem šťastná, že to bylo ono a že díky tomu já i spousta mých kamarádů, moje generace může pracovat v jaké zemi chtějí, můžu cestovat, kam chci, číst a říkat, co chci. Není lepšího důvodu k oslavě, než slavit svobodu, takže doufám, že tam všichni budete a že si dáme panáka,“ pozvala v pondělí na oslavy výročí pádu komunismu herečka Tereza Voříšková.

Oslavy se budou letos poprvé odehrávat na celé Národní třídě, od Národního divadla až k Jungmannovu náměstí. „Některá pódia jsme přesunuli až k Jungmannovu náměstí,“ řekl Martin Pikous z iniciativy Korzo Národní. Tato část oslav nabídne koncerty, divadelní představení, autorská čtení, vzdělávací výstavy nebo program pro děti. Vystoupí kapely The Tap Tap nebo jazzový hudebník Jiří Stivín, v alternativním divadelním prostoru DUP 39 se odehraje například adaptace Audience Václava Havla s názvem Antiwords.

V literárním programu na piazzetě Národního divadla, kterou v nadsázce organizátoři oslav nazvali „obývákem Václava Havla“, se představí Zdeněk Svěrák, Anna Geislerová nebo Michael Žantovský. Chybět nebudou ani čtyři fotografické a výtvarné výstavy.



Na Koncertu pro budoucnost na Václavském náměstí vystoupí Pražský výběr, Prago Union nebo Barbora Poláková. Na akci vystoupí třeba Juraj Šeliga, který stojí za iniciativou Za slušné Slovensko, která vedla protesty po vraždě novináře Jána Kuciaka, nebo Lex Paulson, jeden z autorů volební kampaně amerického exprezidenta Baracka Obamy a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. „Minulý rok nás navštívilo 62 tisíc lidí na Václavském náměstí. Doufám, že se to podaří zopakovat, případně nás přijde i víc,“ řekl Jan Gregar z iniciativy Koncert pro budoucnost.



Ocenění těm, pro něž čest a svoboda nejsou prázdná slova

Ceny Paměti národa v Národním divadle převezmou protikomunistický odbojář a politický vězeň Jiří Světlík, Milena Blatná, jež pomáhala vězňům v uranových dolech, bývalá politická vězenkyně Helena Kociánová, jež přišla den před propuštěním o nohu při pomoci spoluvězenkyni, a Marta Szilárdová, která přežila holokaust a zachránila život sestře během pochodu smrti.

„Každý rok říkáme, že oceňujeme osobnosti, které ve svém životě prokázaly, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou jen prázdná slova,“ řekla Jana Holcová z iniciativy Post Bellum. „Letos je spojuje takovým motiv, že někomu v životě pomohly a vystavily se velkému riziku, nebo že za to byli perzekvováni v nějakých lágrech komunistických,“ uvedla Holcová.

Pietní akty se uskuteční u Hlávkovy koleje a v Žitné ulici, na Albertově budou mít projevy akademici a studenti. „Dost bylo rozdělování české společnosti, když bude naše republika držet společně, tak nás čeká dobrá budoucnost,“ řekl student Michal Zima.



Centrem Prahy také posedmé projde satirický průvod masek s alegorickými vozy a živou hudbou Sametové posvícení, který tvoří občanské iniciativy a skupiny studentů.

Pochod proti projevům nenávisti

Demonstraci a průvod pořádá iniciativa Proti projevům nenávisti ve spolupráci s Pulse of Europe a různými dalšími skupinami. „Akce začne na Hradčanském náměstí, dojdeme na Václavské náměstí. Hlavním mottem 17. listopadu bylo, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, a my máme pocit, že se to ze současné politiky trochu ztrácí. Jsou uráženy různé minority, jsou uráženy neziskové organizace, jsou uráženi novináři,“ řekl Jan Cemper. Na akci dorazí kněz Ladislav Heryán či lidovecký politik Hayato Okamura, který má zcela jiné názory na neziskovky či menšiny, než jeho bratr Tomio, který vede SPD. „Ponese se to v duchu Václava Havla a proti trendu tomu trendu dezinformací a nenávisti,“ řekl Cemper.



„Opravdové demokracii nestačí instituce, ona potřebuje lidi. Má ale česká demokracie lidi, o které se může opřít? Co pro nás dnes znamená svoboda? pojďme využít této chvíle a společně mluvit o svobodě, aktuálních problémech i naší budoucnosti. Jsme přesvědčeni, že se dokážeme shodnout na tom důležitém a jednotlivosti by nás neměly rozdělovat,“ uvádí se ve společném memorandu iniciativ, které se podílejí na akcích k 17. listopadu pod zastřešujícím názvem Festival svobody. Na webu Festivalu svobody je k dispozici anketa, v níž lidé mohou hodnotit 100 let samostatné republiky nebo sdělit, kdo je pro ně hrdinou dnešní doby.