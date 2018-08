Jižní Korea slaví 70. výročí svého vzniku, plánuje další summit s KLDR

„Patnáctý srpen je asi jediným svátkem, který se slaví jak na jihu, tak na severu. KLDR (Korejská lidově demokratická republika) i KR (Korejská republika) ho zařazují mezi státní svátky, v rámci kterých se konají oficiální oslavy a různě vlastenecky zaměřené aktivity. Pro obě země je to symbol znovuzískání svobody národa, který po několik desítek let na počátku 20. století okupovalo císařské Japonsko,“ říká koreanistka a předsedkyně Česko-korejské společnosti Jana Chamrová.

Pro obě korejské země je 15. srpen důležitým datem, protože právě 15. srpna skončila 35letá (1910-1945) okupace korejského poloostrova Japonskem. „Ve srovnání s okupacemi v Evropě za druhé světové války vnímají Korejci tuto kapitolu své historie stále velmi živě. Je aktivizovaná dosud nevyřešenými otázkami ve vztahu k Japonsku, zejména pak problémem tzv. sexuálních otrokyň, absencí oficiální omluvy Japonska, nebo spory o některá menší území,“ doplňuje Chamrová.

Dne 15. srpna 1948 pak byla za americké podpory vyhlášená Korejská republika.O pár týdnů později, 9. září, vznikla i KLDR podporována Sovětským svazem. Rozdílné politické směry prosazované Ruskem a USA vedly k mnoha sporům a v červnu roku 1950 vyústily v Korejskou válku. Válka skončila 27. července 1953 podepsáním příměří a kolem rovnoběžky vzniklo demilitarizované pásmo – v dnešní době nejstřeženější hranice na světě. Vztahy obou státu jsou dlouhodobě problematické.

V letošním roce se však vztahy obou zemí Korejského poloostrova začínají lepšit. V dubnu se korejské státy na summitu v jihokorejské části pohraniční obce Pchanmundžom dohodly, že budou pracovat na úplném odstranění jaderných zbraní z poloostrova. Kim Čong-un se stal prvním vůdcem KLDR, který od korejské války vkročil na jihokorejskou půdu. V červnu se také sešli v Singapuru Kim Čong-un a americký prezident Donald Trump.

Severní a Jižní Korea se na dubnovém summitu také dohodly, že budou společně usilovat o to, aby ještě letos mohla být podepsána mírová dohoda, která by nahradila smlouvu o příměří, jíž skončila korejská válka let 1950-53.



Další mezikorejský summit je na obzoru

Média spekulují, že v den výročí KLDR, 9. září, by se mohlo uskutečnit další setkání severokorejského vůdce Kim Čong-una a jihokorejského prezidenta Mun Če-ina. Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení minulý týden uvedlo, že se přípravý na nový mezikorejský summit chystají. V prohlášení se však nemluví o konkrétním datumu, uvedl americký portál New York Times.



Podle Chamrové je v současnosti vztah mezi oběma Korejemi nejlepší za poslední roky. Pracuje se na řadě otázek, která jsou pro obě Koreje zajímavá a důležitá, např. organizace setkání rozdělených rodin, společná účast na sportovních soutěžích, budování mezikorejské či dopravní infrastruktury.



„Sjednocení Korejí si v současné době lze ovšem představit jen velmi těžko. Obě země se již tři generace vyvíjejí na odlišných, téměř nekompatibilních principech politické, ekonomické a společenské organizace svých občanů. Spíš než sjednocení je na místě řešit, jak mají obě země společně existovat na Korejském poloostrově, aby se vzájemně neohrožovaly a aby jim to bylo také ku prospěchu,“ vysvětluje Chamrová.