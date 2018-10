Do dětských výživ v supermarketech přidával jed, ve vězení stráví 12 let

Soud vyslyšel argumenty státního zastupitelství, i když to pro obžalovaného požadovalo 13letý trest. Dnes odsouzený se přiznal k otrávení dětské výživy ve Friedrichshafenu u Bodamského jezera. Tím si chtěl vynutit zaplacení 11,75 milionu eur (přes 303 milionů korun).



Státní zástupce Peter Vobiller považuje za prokázaný pokus o vraždu v pěti případech. Každá ze sklenic, kterou obžalovaný zhruba před rokem otrávil, podle něj obsahovala smrtelnou dávku jedu, řekl Vobiller. Pouze díky intenzivní policejní práci, „a pokud máme být upřímní, i díky docela slušné dávce štěstí“, tehdy nezemřelo žádné dítě, poznamenal státní zástupce.

Muž podle něj chtěl vraždit z hamižnosti, zákeřně a bezcitně. Za to požadoval státní zástupce osm let, dalších pět let pak za vydírání v sedmi případech.

Obhájce obžalovaného navrhoval sedmiletý trest kvůli pokusu o zvlášť závažné vydírání. Pokus o vraždu však nepovažoval za prokázaný. Psychiatr předtím obžalovaného označil za trestně odpovědného.