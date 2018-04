Výbuch v Kralupech zabil i mladého Čecha. Nijak nepochybil, míní jeho otec

Bylo mu pouhých 26 let. Celý život prožil v Litvínově, kde jeho rodiče pracují v rafinérské firmě Unipetrol. A tak bylo přirozené, že i on pracoval v areálu této společnosti, i když zprostředkovaně přes firmu, která poskytuje údržbu a montáže. Dělal v ní asi tři roky. Až do letošního 22. března.



Ondřej M. byl právě na poklopu prázdné obří nádrže na benzin, když nastal výbuch. „Šli tam na demontáž pojistných ventilů,“ říká jeho otec Petr. Stojí ve dveřích svého bytu v pátém patře panelového domu na okraji Litvínova a hlas se mu chvěje. Každá připomínka tragédie je pro něj nesmírně bolestivá.

„Syn měl všechny potřebné certifikáty na nejrůznější práce. Jsem přesvědčený, že udělal všechno správně. Neporušil žádné bezpečnostní nařízení, měl samozřejmě i pípák, bez toho by to nešlo,“ zmiňuje zařízení, které signalizuje zvýšené koncentrace nebezpečných plynů. Jeden ze svědků televizi Prima řekl, že zařízení signalizovalo nebezpečí i v osudný den. Prý na to dokonce několikrát upozornil odpovědného člověka, ale ten údajně jen odvětil, že je to v pořádku.

„To jsou v tuto chvíli spekulace, které nemůžu komentovat,“ reagoval mluvčí Unipetrolu Pavel Kaidl. „Mimořádnou událost interně šetří náš tým i policie,“ dodal.

„Veškeré okolnosti se teprve zjišťují. Mohu ale sdělit, že případ vyšetřujeme jako obecné ohrožení z nedbalosti,“ reagoval mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Ondřejovi rodiče jsou rozvedeni a každý už žije s novým partnerem. Ondřej M. v poslední době žil s přítelkyní Zuzanou. „Nezlobte se, ale pro mě je to obrovská rána a nechci se o tom bavit,“ uvedla. „Vím jen to, že nikdo z jeho firmy za to odpovědný nebyl. To je hlavní,“ doplnila.

Na schodišti firmy, pro kterou Ondřej M. pracoval, od 22. března plápolá svíce, vedle leží růže a parte, kolem se vine černá stuha. Šestadvacetiletý mladík bude mít pohřeb v pátek.

Nádrž byla roky prázdná

Neštěstí se stalo v distribuční části areálu, odkud se paliva ze skladovacích nádrží rozvážejí v cisternách na benzinky. Nádrž, na níž 22. března pracoval Ondřej M. s dalšími dělníky, chtěl Unipetrol opravit a po několika letech opět začít využívat. Dříve se v ní skladoval benzin Super, který se dnes už nepoužívá. Poslední roky proto byla nádrž prázdná.

Podle informací MF DNES na zakázce pracovalo dvanáct dělníků ze tří firem. Za externí společnost, kterou si Unipetrol objednal, byl na místě právě Ondřej M., jenž práce řídil. Jeho firma si dále najala subdodavatele, který poskytl deset lidí na mechanické práce. A další specializovaná místní firma dodala jeřáb s jeřábníkem.

Ředitel Výzkumného ústavu bezpečnosti práce Stanislav Malý, jenž měl v Kralupech svoje lidi, tvrdí, že se na místě našel autogen a bruska. Podle firemních informací však dělníci měli mít s sebou jen ruční nářadí a provádět pouze mechanické práce.

Proč nastal výbuch, stále není jasné. S největší pravděpodobností se vznítily nahromaděné benzinové výpary. Exploze byla tak silná, že poklop rozpárala a dva dělníky odmrštila na ocelovou konstrukci vedlejšího zásobníku.

Kromě Ondřeje M. zemřelo pět Rumunů. Někteří v Česku žili trvale. Jeden z nich pracoval na montážích asi 12 let, dělal údržbu v Unipetrolu, ale i v dalších firmách a elektrárnách. V Litvínově byly v minulých dnech jejich rodiny. Specializovaná pohřební firma ve středu převezla rakve s ostatky dvou Rumunů, další dvě rakve odveze v pondělí, tělo posledního je pořád ještě v mrazicím boxu a čeká se na potvrzení jeho totožnosti.

Unipetrol odhadl, že výbuch způsobil škodu za zhruba 30 milionů korun. Firemní vyšetřovací tým nyní zkoumá, jestli byly dodrženy všechny bezpečnostní a pracovní předpisy. „I když všichni pracovníci, kteří se pohybují v areálu, jsou proškoleni, budou zintenzivněny kontroly na dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,“ doplnil mluvčí Kaidl.

Problémy měla firma již dříve

Státní úřad inspekce práce provedl v Unipetrolu v posledních dvou letech šest kontrol zaměřených na dodržování bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Při čtyřech úředníci nezjistili nedostatky, dvě byly reakcí na pracovní úrazy. Těch bylo ve firmě od roku 2014 do letošního března celkem 29, z toho tři vážnější. Například v roce 2016 dostala firma pokutu 95 tisíc korun za to, že jeden z dělníků spadl ze štaflí.

Mnohem větší sankce Unipetrolu hrozí kvůli explozi a požáru z roku 2015. Podle Richarda Kolibače, mluvčího Státního úřadu inspekce práce, byla příčinou výbuchu chybná manipulace při opravě chlazení. Kvůli tomu se přerušilo chlazení, což vedlo ke zvýšení tlaku a otevření pojistných ventilů, které začaly vibrovat, neboť nebyly správně upevněny. Propylen unikající z ventilů vytvořil výbušný mrak, který v kotelně začal hořet a následně vybuchl.

Inspektoři zjistili, že mimo jiné chyběly kontroly a revize ventilů, a zahájili správní řízení, které dosud neskončilo. Unipetrolu hrozí až dvoumilionová pokuta. Dva ze zaměstnanců navíc stojí před soudem.