Vrtulníky pro armádu nabízejí Itálie a USA. Rozhodne až nová vláda

„Nyní se budou posuzovat a vyhodnocovat. Do ukončení tohoto procesu nebudeme zakázku více komentovat,“ potvrdil mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Projekt podle něj běží podle předem stanoveného harmonogramu. „Finální rozhodnutí o dodavateli nových vrtulníků bude na nové vládě,“ dodal. Termín podání nabídek byl do konce října.

Ministerstvo obrany už dříve avizovalo, že chce zakázku zadat na základě mezivládní dohody. Součástí kontraktu až za 15 miliard korun má být také výcvik pilotů, mechaniků, servis a zajištění dodávek náhradních dílů.

Finální nabídky přicházejí poté, co americké ministerstvo zahraničí a poté i Kongres souhlasily s prodejem vrtulníků Bell české armádě.

Hodnota zakázky je odhadována na 575 milionů dolarů (12,6 miliardy korun). Konečná částka, za kterou vláda USA stroje nabídne, ale může být nižší.

Vrtulníky UH-1Y přezdívané „Yankee“ vyrábí společnost Bell patřící mamutí americké zbrojovce Textron. Americká armáda stroje používá už od roku 2008. V současné době jich je ve službě asi sto. USA by chtěly do Česka v rámci tendru spolu s vrtulníky dodat jeden náhradní motor a navigační systémy EGI společnosti Honeywell včetně jednoho náhradního. Stroje by měly být vyzbrojeny kulomety M240. Součástí americké nabídky je i další vybavení včetně různých senzorů a také výcvik pilotů.

Italsko-britský výrobce AgustaWestland patřící do konsorcia Leonardo nabízí stroje AW139M, které slouží například v italském letectvu pro záchranné a pátrací akce.

AgustaWestland AW139M

Původně výrobce nabízel stroje AW149, současná nabídka se ale podle tiskového vyjádření firmy týká strojů AW139M. Ty podle zprávy „bezezbytku“ splňují všechny požadavky české strany a nabízejí „komplexnější balíček vybavení pro plnění požadovaných úkolů“. Nabídka podle firmy zahrnuje navíc komplexní odmrazovací systém a požadovanou výzbroj pro efektivní leteckou podporu.

České armáda v současnosti používá dohromady 41 vrtulníků ruské výroby Mi-8, Mi-17 a Mi-24/35. Provozovat je chce až do roku 2023. První nové stroje by mohly být zařazovány do výzbroje od roku 2020.