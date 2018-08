Výběr vrtulníků pro armádu začne až na podzim. Obrana osloví přímo výrobce

„Vyhlášení zakázky formou oslovení několika výrobců je reálné na podzim,“ potvrdil mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Kolik výrobců a hlavně které osloví, zatím ministerstvo nespecifikovalo.

Zakázka na dodávku dvanácti víceúčelových vrtulníků pro armádu tak má další zpoždění. Podle ministerstva obrany za to mohou administrativní úkony a připomínková řízení. Navíc ji na popud bývalé ministryně obrany Karly Šlechtové prošetřuje Vojenská policie. Konkrétní důvody, proč se obrátila na vyšetřovatele, ale neuvedla.

V dubnu přitom Šlechtová avizovala, že zakázku na dodávky strojů ministerstvo obrany vypíše v létě. „Rozhodla jsem, jak zadáme zakázku na dvanáct nových víceúčelových vrtulníků. Nebudeme oslovovat jediného dodavatele. Využijeme výjimku podle zákona o zadávání veřejných zakázek a oslovíme minimálně tři uchazeče,“ řekla Šlechtová. Velení armády mělo mezi tím zpřesnit parametry strojů.

Armáda čeká na jméno dodavatele dvanácti nových víceúčelových vrtulníků poměrně dlouho. O výběru se spekuluje už nejméně dva roky. Největšími favority jsou dva typy strojů: UH-1Y Venom amerického výrobce Bell a AW139M od italského výrobce Leonardo (dříve AgustaWestland).

Víceúčelovost strojů je novým trendem, zvláště u armád velikosti té české, která si nemůže dovolit několik specializovaných typů strojů. „Parametry jsou nadefinovány. Osobně vím minimálně o pěti vrtulnících, které s takovými parametry existují,“ konstatoval v červnu náčelník generálního štábu Aleš Opata.

Obecně se předpokládá, že by třetí nabídkou mohly být vrtulníky UH-60M Black Hawk z dílen Sikorsky-Lockheed Martin, které si pořizuje také sousední Slovensko. Spekuluje se také o stroji H145M výrobce Airbus Helicopters, tedy militarizované verzi civilního vrtulníku, kterou nakupuje pro armádu například Černá Hora.

Ministerstvo obrany za působení ministra Martina Stropnického přitom avizovalo, že chce zakázku v hodnotě 12 až 15 miliard korun zadat na základě mezivládní dohody.

Součástí kontraktu má být také výstroj a vybavení, včetně výzbroje a munice, logistická a servisní podpora po dobu celého životního cyklu a výcvik leteckého personálu.

Nové vrtulníky mají nahradit stroje ruské výroby Mi-8, Mi-17 a Mi-24/35, které chce armáda provozovat do roku 2023. První nové stroje by podle původních plánů mohly být zařazovány do výzbroje od roku 2020.