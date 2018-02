Mynář v Rozstřelu: Se zakázkami v Lánech se nekšeftovalo, vše je čisté

Mynář konstatoval, že hned po zásahu policie loni v létě si nechal udělat analýzu auditního odboru Hradu, který pod něj spadá. A podle hradních úředníků zadávání všech zakázek dodrželo všechny zákonné i podzákonné normy. Případ ovšem dál vyšetřuje Národní centrála proti organizovanému zločinu.

Hradní kancléř popřel, že by v souvislosti se zakázkami padaly nějaké úplatky nebo firmy část vyplacených peněz vracely těm, kteří zakázky na Hradě rozdělovali.

„Já tomu nevěřím. A pevně věřím tomu, že trestní stíhání bude včas ukončeno a pan Balák se bude moct soudním způsobem obhájit a prokázat svou nevinu,“ řekl Mynář.

Zakázky dostali i Mynářovi právníci a Zemanovi sponzoři

Mynář se snažil vysvětlit třeba i to, jak je možné, že zakázku za 4,4 miliony za právní služby v letech 2015 a 2016 z Lán získala advokátní kancelář Jestřáb, Tománek. Ta Mynářovi také dříve zprostředkovala podivuhodně levný nákup jeho pražské vily a zároveň před volbami poslala 1,7 milionu na Zemanovu kampaň.

„Já znám advokátní kancelář Jestřáb, Tománek. To nepopírám. Výběrové řízení na právní služby podle mých informací proběhlo v souladu se zákonem. Zúčastnilo se několik advokátních kanceláří a oni vyhráli s nejnižší cenou,“ uvedl Mynář.

MF DNES ovšem také v minulosti upozornila, že Hrad zakázku vypsal tak, že nadvakrát hledal právní služby za 1 999 999 korun bez DPH. Tím pádem se zakázka ocitla pod limitem a nevztahovaly se tak na ni přísná pravidla dle zákona o veřejných zakázkách, ale jen lánské vnitřní regule.

VIDEO: Mynář v Rozstřelu komentoval kauzy lánských zakázek Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Mynář ovšem tvrdí, že zakázky v Lánech dělili proto, aby jim v jednotlivých letech zůstaly peníze třeba na obnovu stromů a Hrad mohl dodržet rozpočet. Ten se ovšem za Zemanova působení zečtyřnásobil.



To, že zároveň advokáti Jiří Jestřáb a Richard Tománek sponzorovali Zemanovu prezidentkou kampaň, podle Mynáře žádnou souvislost s vyhranými zakázkami v Lánech nemá.

„Svou osobní statečnost prokázali dávno před prvním volebním obdobím pana prezidenta Zemana,“ tvrdí Mynář.

Zakázka, kterou Hrad zdědil po Klausovi

Zdaleka největší zakázky, které Balák vypsal, se ale týkají lánské vodní nádrže. Za zpevnění břehů Klíčavy v lánské oboře dá Hrad podle zveřejněných dokumentů v součtu téměř 360 milionů korun z veřejných peněz.

Za manipulaci zakázky policie před půl rokem obvinila nejen Baláka, ale i manažera stavební firmy Energie Kladno. Tato firma práce provedla. A zároveň k ní měl Balák blízko, protože sponzorovala basketbalový klub ve Strakonicích, kterému šéfoval.

MF DNES navíc zjistila, že hned dvě mimořádně respektované geologické kapacity z odboru geologie ministerstva životního prostředí a České geologické služby v minulosti zpracovaly posudky, podle kterých byly nákladné práce zbytečným luxusem a vůbec je nebylo třeba dělat.

Mynář ale v Rozstřelu trval na tom, že zakázku vlastně zdědil a potřeba byla.

„Nemám k dispozici studie těch odborníků. To, že se dělala rekonstrukce břehů, není výmyslem Mynáře či Baláka. Je to ještě z dob pana prezidenta Klause. Česká inspekce životního prostředí vydala rozhodnutí, že pokud ty břehy nezpevníme, budou nás pokutovat. Já k tomu přišel, až když rozhodnutí bylo v běhu. Že to bylo zbytečné, naprosto vylučuji,“ řekl Mynář.

Obviněnému šéfovi Lán Mynář pořád důvěřuje

Policií stíhaného šéfa Lán Miloše Baláka Hrad odmítá odvolat. Mynář v Rozstřelu potvrdil, že si ho osobně vybral.

„Nebyl jsem spokojený s vedením původního pana ředitele. Pod vedením pana Baláka vykazuje lesní správa lepší a lepší hospodářské výsledky,“ uvedl Mynář.

Baláka prý vybral po osobním pohovoru, na který ho pozval díky doporučení přátel. „Teď vám neřeknu, jestli ho doporučil tenkrát ministr nebo jestli to byl... Opravdu nevím,“ řekl Mynář s tím, že původně uvažoval o někom z Osvětiman. Ten ho ale odmítl.

„Neznal jsem se s panem Balákem. Nebyla to žádná účelovka. Dal jsem na doporučení odborníků. Má důvěra v něj trvá. Presumpce neviny je u něj stejná jako u kohokoliv jiného,“ dodal Mynář.