Houby nerostly, zato se v muničáku válely samopaly, řekl zloděj z Vrbětic

9:14 , aktualizováno 9:14

Mělo to být nejstřeženější místo v Česku. Stát za ostrahu areálu ve Vrběticích, kde explodovaly dva muniční sklady, už zaplatil stamiliony korun. Dvojice drobných zlodějíčků si to však namířila přímo k rozmetaným muničákům. A vůbec nikdo je nezastavil. A to ani při několika dalších výletech v průběhu několika měsíců.