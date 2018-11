Jeden řidič se zdravýma očima na tři krátkozraké. Silnicím vládnou „slepci“

V rámci kampaně Slepí vrazi v loňském roce zástupci Autoklubu ČR objeli celkem 42 měst, ve kterých změřili zrak 4298 řidičům. Výsledky které sesbírali nejsou dobrou zprávou pro bezpečnost tuzemských silnic.

Celkem 71 procent řidičů, kteří usedají běžně za volant, špatně vidí a nepoužívají vhodné brýle ani kontaktní čočky, vyplývá ze statistiky. Problém přitom často ignorují. Na vyšetření očí nebylo v posledním roce 68 procent z nich, víc jak polovina si přitom myslí, že vidí dobře. Řidičů, se zrakem problém nemají, nebo požívají vhodné brýle, je pouze 28 procent, tedy necelá třetina.

Hranice pro dobrý zrak byla přitom ve výzkumu poměrně benevolentní. Autoři ji nastavili na 0,5 dioptrie. Každá další odchylka při tom může zásadně ovlivnit schopnost řidiče v čas zareagovat na nebezpečnou situaci. Pokud řidič vidí dobře, dokáže chodce zaregistrovat na 200 metrů. Pokud má ale řidič -0,75 dioptrie chodce zaregistruje na poloviční vzdálenost a při -2 dioptriích se tato vzdálenost sníží dokonce na pouhých 20 metrů.

„Muži často přicházeli v doprovodu svých manželek, které je k testu donutily, což je samozřejmě dobře,“ vysvětlil Libor Budina, manažer Road Safety Autoklubu ČR, jeden z důvodů, proč se nakonec podařilo sesbírat poměrně velké množství statistických dat. Mezi nejextrémnější případy se zařadil profesionální řidič z Východních Čech, který měl místo jednoho oka protézu. Na zbylém oku měl naměřeny -3 dioptrie, brýle přesto nepoužíval.

Chystá se nová legislativa

Podle Budiny se výsledky sice od loňského roku o něco zlepšily, situace ale dobrá není a je potřeba připravit novou legislativu. Představitelé Autoklubu se na tom shodli také se zástupcem BESIPu Tomášem Neřoldem.

Nová legislativa by se mohla podle poslance Jana Birkeho dostat do vládní novely zákona o silničním provozu s podporou ministra dopravy Dana Ťoka. Jednou ze změn by mohlo být zavedení povinné kontroly zraku u řidičů každých deset let.

„Řada řidičů si neuvědomuje, že mojí problém se zrakem, nebo problém ignorují,“ řekl za BESIP Tomáš Neřold. Uvedl, že tím je ohrožena další účinnost preventivních bezpečnostních kampaní, které BESIP pořádá. Pokud řidiče trápí špatný zrak, klesá šance, že si všimne odrazek na oblečení cyklistů a chodců, bezpečnostního značení nebo dalších ochranných prvků.

„Cílem iniciativy není buzerace ale prevence, aby o tom lidé věděli a sami se zajímali o korekci zraku,“ řekl ředitel Autoklubu ČR Pavel Konečný. Situace je ale podle něj vážná a nová legislativa je pro zvýšení bezpečnosti na tuzemských silnicích potřeba.

V České republice je zhruba šest milionů aktivních řidičů. Každý z nich má povinnost dvou kontrol kvality zraku a to při žádosti o vydání oprávnění a pak až v 65 letech. V minulém roce se na našich silnicích stalo víc jak sto tisíc dopravních nehod, ze téměř pět tisíc z nich mohl alkohol, nebo drogy. Kolik dopravních nehod způsobil špatný zrak řidiče se neví, statistiky se k těmto případům nevedou.