Vypsání odměny může pomoci, pokud vraždil amatér, shodují se odborníci

Odborník na bezpečnost Andor Šándor se domnívá, že vidina odměny skutečně může pomoci dopadnout vraha. Zarazila ho však prezentace, kterou premiér Fico zvolil. „Osobně si nedovedu představit, že bych takhle na stole ukazoval milion eur,“ řekl Šándor pro iDNES.cz s tím, že je snad každému jasné, že má slovenská vláda milion eur k dispozici.

Také bývalý šéf civilní rozvědky Karel Randák je toho názoru, že vypsání odměny většinou přispěje k dopadení pachatele. Komplikací by podle něj mohlo být, kdyby lidé v souvislosti s medializací případu i zveřejněním částky začali policii volat smyšlené tipy, případně nepravdivé informace.

„Musela by se nějaká kapacita vyčlenit na to, aby falešné zprávy vyfiltrovali,“ řekl iDNES.cz Randák. Celý policejní tým by to však podle něj nezahltilo.

Oba experti se pak shodují, že vypsání odměny na dopadení pachatele není pro země střední Evropy tolik typické. Většinou se to děje spíš v západních zemích.

Podle obou by však odměna měla zanedbatelný dopad v případě, že by vraždil profesionál. Policie má menší šanci pachatele dopadnout, jestliže střílel na objednávku a do obce, kde Kuciak žil, přijel poprvé v životě, uvedl Šándor.

Takové činy se podle odborníků špatně objasňují i proto, že profesionální zabijáci po sobě zanechávají minimum stop a žádné vazby je s oběťmi nespojují. „Je pravděpodobné, že by spíš přijel v noci než ve dne, takže si ho ve Velké Mači nikdo nemusel všimnout. Pochybuji, že tam mají kamerový systém,“ řekl Šándor.

Policie podle Šándora většinou prošetřuje vraždy spáchané rodinnými příslušníky, kolegy nebo přáteli. Zkušeností spojených s profesionální popravou tolik nemají. Pokud byl vrah „profík“, tak je podle Šándora možné, že nebude nikdy dopaden, stejně jako tomu bylo u vraždy podnikatele Františka Mrázka.



Oba odborníci se pozastavili nad možností, že by důvodem vraždy slovenského novináře byly jeho články. Randák přiznal, že to na území střední Evropy tolik obvyklé není, ale neznamená to, že by se to nemohlo nikdy stát. „V našich podmínkách to úplně běžné není, ale pokud nějaká organizovaná skupina – a teď fabulujeme, protože možná za tím je něco jiného –, tak pokud usoudila, že ten člověk zachází tak daleko, že to ohrožuje jejich zájmy a zisky, tak k tomu kroku mohli přistoupit,“ uvedl Randák s tím, že je to účinný prostředek, jak dát najevo, že není třeba se v něčem šťourat.

„Novináři, pokud teď budou mít tohle na paměti, podobně jako si to pamatují novináři v Rusku, tak jejich odvaha se do toho pouštět už nebude taková,“ řekl Randák s tím, že samozřejmě někteří odvážní se najdou, ale nebude jich už tolik. Podle Šándora je také možné, že novinář vadil nějaké organizované skupině, a ta se ho proto zbavila.