Záhadnou vraždu Otýlie Vranské řeší genetik, policie získala vzorky DNA

Po stopách vrahů s Jirkou Pánkem Sledovat další díly na iDNES.tv

„Jsou to přibližně dva měsíce, co nám příbuzní možných pachatelů tyto vzorky poskytli. Nebylo to jednoduché. Pochopte, že jde o citlivou záležitost,“ sdělil iDNES.cz vedoucí správy sbírek Muzea policie ČR Radek Galaš, který se tomuto 85 let starému případu věnuje.



Loni v březnu v pořadu Rozstřel speciál avizoval, že policejní badatelé mají vyřešení tajuplné vraždy na dosah.

„Dospěli jsme dál než všichni historici před námi. Máme vytipované dva pachatele, jsme za pomoci DNA poměrně daleko,“ uvedl tehdy Galaš.



Od té doby uplynul rok a půl a výsledek bádání zatím není známý. „Odhaduji, že ho zveřejníme do dvou měsíců, a to i v případě, že expertiza k objasnění vraždy nepovede,“ ujišťuje Galaš.



Připomeňte si vyjádření Radka Galaše v ukázce z Rozstřelu (17. 3. 2017):

VIDEO: Objasnění vraždy Otýlie Vranské je na spadnutí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Poskytnuté vzorky podle informací iDNES.cz zkoumá respektovaný forenzní genetik Daniel Vaněk. V minulosti s pomocí DNA identifikoval například oběti války v Jugoslávii, pátral po těle Milady Horákové nebo se snažil odhalit možná nejstaršího, dosud neznámého Přemyslovce.



Případ Vranská 2. září 1933 objevil pracovník drah v železniční stanici Bratislava v kupé ve vlaku z Prahy starší hnědý kufr ovázaný provazem. Zavazadlo obsahovalo ženskou hlavu a dolní končetiny zabalené do ložního prádla.



Ve stejný den byl nalezen podobný kufr s ženským trupem na nádraží v Košicích. Přicestoval také vlakem z Prahy.

Kufry byly do vlaků naloženy 1. září 1933 večer. Jeden zamířil na Slovensko z Wilsonova (hlavního) nádraží, druhý z Masarykova.



Policii se ozvalo několik svědků, kteří si všimli muže, jenž měl kufry na pražská nádraží donést. Na jeho popisu se ale neshodli. Totožnost tohoto muže policisté nikdy nezjistili.

Kufry obsahovaly kromě částí lidského těla také několik novinových výtisků různého data, pánské spodní prádlo, dámské kombiné, mycí houbu a netradiční prostěradla s vyšitým písmenem "K" resp. "K 1".



Policisté na kufrech a věcech, které byly uvnitř, bohužel nezajistili otisky prstů. Zavazadla vážila v součtu přes 70 kilogramů, pachatel je musel na nádraží dovézt například na vozíku.

„Nejsem v pozici, kdy k tomu (případu Otýlie Vranské) mohu poskytovat informace. Zpracovávám znalecký posudek a jsem vázaný znaleckou mlčenlivostí. Informace mohu sdělovat pouze zadavateli. Zákon je v tomto ohledu jasný. Nikdy jsem ho neporušil a neudělám to ani v tomto případě,“ uvedl Vaněk.



Přestože historici pátrající po vrahovi Otýlie Vranské zatím nechtějí prozrazovat žádné detaily, se znalostí spisu je možné říct, že jejich dvěma hlavními podezřelými jsou tehdejší účetní rotmistr u 5. pěšího pluku ve Štefánikových kasárnách na pražském Smíchově Josef Pěkný a jeho milenka Antonie Koklesová, která pocházela z Žiliny.



Dvojice se s Vranskou znala a strávila s ní krátce před vraždou několik hodin v restauraci v pražské Štěpánské ulici. Na policii Pěkný i Koklesová prohlašovali, že se s ní toho večera rozešli v dobrém. Oni prý jeli do Nuslí, Vranská pokračovala na další tah do centra města.



Rekonstrukce posledního dne života Otýlie Vranské (video ze srpna 2017):

VIDEO: Kde byla a co dělala? Rekonstrukce posledního dne Otýlie Vranské Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Navzájem si dosvědčovali alibi. Jeden z nich zcela úmyslně a evidentně lhal, ale policie jeho výpověď zpětně neověřila. Následující den po svém prvním výslechu, kdy se s druhou osobou zřejmě domluvili, co kdo vypovídal, se tento člověk na policii vrátil a svou původní výpověď změnil tak, aby odpovídala výpovědi druhé osoby,“ upřesnil loni pro seriál Po stopách vrahů Galaš.

Selhání přičítá tomu, že jeden z detektivů, který tyto výslechy prováděl, byl ještě nezkušeným policistou. „Na tom 4. pražském oddělení sloužil, tuším, rok a půl,“ dodal historik.

DNA Deoxyribonukleová kyselina nese genetickou informaci organismu. Je nezbytná pro život, kóduje a zadává buňkám jejich program, čímž předurčuje vývoj a vlastnosti celého organismu.

Badatelům jde teď jen o to zjistit pravdu. I kdyby se prokázalo, že vraždil Pěkný nebo Koklesová, potrestáni být nemohou, jsou totiž už řadu let po smrti. Díky vstřícnosti jejich příbuzných, kteří nyní poskytli svou DNA, bude možné potvrdit, zda neznámé vlasy nalezené za nehty zavražděné Otýlie Vranské patřily zmíněnému rotmistrovi, nebo jeho milence.



Expertiza ale může skončit i závěrem, že nejde o vlasy ani jednoho z nich. Pak by známá prvorepubliková vražda zůstala na seznamu takzvaných kriminalistických pomníčků, tedy případů, které se objasnit nepodařilo.