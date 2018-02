Kradl kov, obíral mrtvé. Muž obviněný z vraždy manželů už nechtěl za mříže

Blížila se půlnoc, když Miroslav B. přeštípl poslední kus lanka na železniční trati u Ústí nad Labem a vyřadil z provozu výhybku. Přerušení spojení upozornilo výpravčího, který ihned zavolal policii. Hlídka nalezla Miroslava B na kolejích i s kleštěmi v ruce a opodál jeho kumpána, který se ukrýval v křoví před policejním psem.

„Když jsem byl v 90. letech ve vězení, dozvěděl jsem se od spoluvězňů, že takové věci si lze osvojit a odvézt do sběru,“ zapsali vyšetřovatelé úředním jazykem jeho výpověď.

Bylo 23. srpna 2006 a policisté ho chytili na železničních kolejích při krádeži 51 metrů kabelu. Nebyla to jeho první ani poslední krádež.

Miroslav B. prožil mládí v Terezíně, pak pracoval jako horník na Ostravsku, a když se vrátil zpátky na sever Čech, byl nezaměstnaný. „Říkal, že už nikdy dělat nebude,“ sdělila reportérům MF DNES jeho známá Hana Lojková z Litoměřic. Od začátku milénia byl víc ve vězení než na svobodě. V říjnu 2000 byl odsouzený za to, že s komplicem ukradl z kostela sv. Kateřiny v Libotenicích na Litoměřicku hromosvody a okapy. V dubnu 2003 ho soud v České Lípě poslal za další krádeže na 21 měsíců do vězení, ze kterého vyšel v březnu 2006.

Pro úřady neviditelný

Pouhých pět měsíců nato kráčel po kolejích a napadlo ho, že si přivydělá krádeží měděných kabelů. Odštípnutím lanka ohrozil cestující, za což dostal v dubnu 2008 trest dva a půl roku.

Mezitím ho ústecký soud poslal za další krádeže na dva roky do vězení, ale to si Miroslav B. odseděl až později, protože soud ani policie dlouho nevěděly, kde je, aby mu mohly rozsudek doručit. Vystřídal několik adres v Krupce na Teplicku, v Ústí nad Labem i na Litoměřicku, dál měl sice trvalé bydliště v Terezíně, ale tam se léta nezdržoval. Pro úřady byl neviditelný i proto, že ač byl bez zaměstnání, neevidoval se na úřadu práce, ani nebral sociální dávky. Policie ho nakonec našla v areálu bývalého statku.

„Od doby, co se rozešel s družkou, také přespával v autě a pak v dřevěném přístřešku, který si stloukl na zahradě svého bratra,“ řekla Lojková. Právě k ní si B. nechával posílat obsílky. Třeba od soudu v Děčíně, před nímž stanul za to, že od roku 2011 do roku 2015 vykrádal hroby. Na hřbitovech si vybíral staré německé hrobky, ve kterých hledal přívěšky, medailonky a hlavně zlaté zuby. „Do vík rakví vyřízl v prostoru hlavy otvor a manipuloval s ostatky zesnulých,“ stojí v obžalobě.

Vyšetřovatelé shromáždili důkazy, že se vloupal do hrobek ve třinácti městech, například v Ústí nad Labem, Děčíně, Poděbradech… V květnu 2016 mu děčínský soud dal trest čtyři a půl roku, ale odvolací soud rozsudek zrušil kvůli procesní chybě a nový verdikt dosud nepadl. Stejně jako v případu vykrádání jiných hrobek v dalších sedmi městech Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje. Miroslav B. se vloupal do mnoha desítek rakví a způsobil škodu, která přesáhla milion korun.

„Do vězení? Raději zemřu“

Mezitím však dál kradl kov. Zlom nastal loni v srpnu. Soud v Teplicích ho poslal na rok do vězení za úvěrový podvod, neboť lhal o svém zaměstnání, když si sjednával půjčku na nákup auta. Do cely měl jít 4. prosince 2017, ale požádal o odklad. Soud stanovil nový termín na 3. ledna 2018. Ani ten však B. nehodlal dodržet.

„To radši zemřu, než abych šel znovu do vězení,“ řekl na Silvestra své bývalé partnerce Barboře S. O tři dny později do vězení skutečně nenastoupil, a než soud vydal zatykač a policie ho začala shánět, vzal 7. ledna 2018 nelegálně drženou pistoli a s kumpánem Jaroslavem T. vyrazil na poslední loupež. Uvěřil, že v zahradním domku v osadě u Střížovic poblíž Ústí nad Labem je osm milionů korun.

Kumpánovi slíbil půl milionu, když mu pomůže spoutat rodinu, která v domku žila. Na zahradě nejprve zastřelil psa a pak oba vtrhli dovnitř. Svázali třiašedesátiletého muže, jeho o osmnáct let mladší ženu a tři děti. Stahovacími páskami jim spoutali ruce, přelepili ústa a oči. Komplic však půl milionu nedostal, v domku nemajetné rodiny peníze nebyly. Z peněženky majitelů chaty proto Miroslav B. vzal aspoň šest stovek a dal je Jaroslavovi T., který vzápětí odešel.

Zůstává otázkou, proč šel Miroslav B. loupit právě tam. „Měl tip,“ řekl reportérům MF DNES Ivan B., který ho dobře znal. Tip se nepotvrdil, rodina peníze neměla. Co přesně se v domku strhlo, není jasné. Policisté jsou přesvědčeni, že B. oba manžele zastřelil, vyběhl z chaty a zabil i sebe. Nejspíš mu došlo, že svědků je tolik, že vězení by tentokrát už neunikl. A nejspíš by v něm skončil po zbytek života.