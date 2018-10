Muž z podobizny v kauze Kuciak spáchal sebevraždu

Mužem je podle slovenského deníku Nový čas čtyřiadvacetiletý Ronald R., který byl mezi osmi zadrženými při zásahu v Kolárově na konci září.

Deník dále uvádí, že právě jeho podobu policisté zveřejnili v průběhu září na podobizně. Údajně po této události spolu lidé, které policie z vraždy Kuciaka podezírala, začali více komunikovat.

Podle deníku je pak Ronald R. údajně synem přítelkyně Miroslava Marčeka, jednoho z obviněných v kauze.

Slovenská policie zveřejnila 22. září identitu muže, který se mohl na místě činu pohybovat. „Jestli je to svědek vraždy našich dětí, bude se bát promluvit. A jestli je to vrah, kopne do vrtulí a je za kopečky,“ řekla tehdy MF DNES matka Kuciakovy snoubenky Zlatica Kušnírová.

V případu vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka obvinili zatím čtyři lidi. Tři z nich policie zadržela v Kolárově. Čtvrtou je Alena Zsuzsová, která byla údajně tlumočnicí kontroverzního podnikatele Mariana Kočnera (více v článku V kauze Kuciak obvinili čtvrtou osobu). Kočner si měl vraždu objednat, policie v úterý prohledala jeho domy.

Kuciak se svou snoubenkou Martinou Kušnírovou byli zastřeleni ve svém domě ve vesnici Velká Mača 21. února. Jejich vražda vyvolala největší protesty v československých dějinách od pádu železné opony v roce 1989. Následná politická krize vyvolala pád třetí vlády Roberta Fica.