Kam vedou stopy vraždy Kuciaka? V Rozstřelu vystoupí reportéři MF DNES

Václav Janouš (vpravo) a Artur Janoušek.

Vražda dvou mladých snoubenců vybudila Slováky k protestům proti vládnoucí garnituře a země se ocitla v politické krizi. O situaci u východních sousedů pohovoří novináři MF DNES Václav Janouš a Artur Janoušek, kteří ze Slovenska psali o posledním dění reportáže.

Sedmadvacetiletého novináře (čemu se Kuciak věnoval, si přečtěte v jeho profilu) pracujícího pro portál Aktuality.sk zastřelil i se stejně starou přítelkyní neznámý pachatel na konci února v jejich domě v obci Veľká Mača nedaleko Trnavy.

Podle policejního prezidenta Tibora Gašpara je nejpravděpodobnějším motivem investigativní Kuciakova práce. Vyšetřovatelé zatím vycházejí hlavně z toho, že důvodem mohla být novinářova snaha odhalovat organizovaný zločin.

Ve svém posledním materiálu novinář napsal, že na východě Slovenska fungují ve vzájemné koordinaci zástupci čtyř rodin z prostředí italské Kalábrie, kde působí mafie Ndrangheta (informace z poslední článku mladého novináře).

Kvůli přesahu do slovenské politiky již rezignoval dlouholetý slovenský ministr kultury Marek Maďarič. Do vyšetření případu opustili svá místa tajemník bezpečnostní rady státu Viliam Jasaň a premiérova asistentka Mária Trošková. Prezident Andrej Kiska ve svém nedělním projevu vyzval k zásadní rekonstrukci vlády, nebo k vypsání předčasných voleb. To důrazně odmítl premiér Fico (více o roztržce slovenských špiček).

Pohřeb Jána Kuciaka: