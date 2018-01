Vpíchla ženě vzduch do žíly, uzavřeli policisté případ ošetřovatelky

„V polovině prosince jsme ukončili vyšetřování a případ předali krajskému státnímu zastupitelství s návrhem na vypracování obžaloby,“ řekl mluvčí středočeské policie Pavel Truxa.

Případ má na starosti státní zástupce Tomáš Milec. Kauzu nechtěl komentovat. „Spis jsem dostal teprve v úterý, do deseti až čtrnácti dnů rozhodnu, zda podám obžalobu, případně z čeho přesně ženu obžaluji,“ sdělil.

Žena pravděpodobně skončí před soudem, zatím ale není jasné, z čeho se bude zpovídat. V tuto chvíli je obviněná z vraždy.

Vražda, nebo pokus?

Žalobce musí na základě lékařských rozborů posoudit, zda pacientka zemřela kvůli vzduchu v žíle, který jí údajně píchla obviněná, nebo kvůli něčemu jinému – třeba kvůli celkově špatnému zdravotnímu stavu. V druhém případě by čin nebyl vraždou, ale pokusem o ni.

V obou případech je ale trestní sazba stejná. MF DNES zjistila, že obviněnou je jedenadvacetiletá Lenka W. z Kosmonos u Mladé Boleslavi. Na chirurgickém oddělení Klaudiánovy nemocnice pracovala od září 2015.

Ke zločinu došlo loni 16. března, ošetřovatelka krátce po něm poslala svému kamarádovi esemesku, v níž líčila, co provedla. Esemeska se rychle rozšířila mezi její další přátele, až se jeden z nich obrátil na policii. Hned druhý den ráno, když šla Lenka W. znovu do práce, si pro ni do nemocnice přišla policie.

Když MF DNES loni v březnu na případ upozornila, soudní znalec Jan Kvasnička potvrdil, že popsaným způsobem je skutečně možné člověka zabít. „Když se vzduchová bublina dostane krví do srdečních komor, může způsobit arytmii a srdeční selhání. Zvlášť u starších lidí to může skončit smrtí,“ řekl.

Psychické potíže

Zvláštní je motiv. Obviněná si s největší pravděpodobností vybrala oběť náhodou, nešlo jí o to, koho zabije, šlo jí o sebe. Podle jedné z verzí totiž měla psychické problémy a tímto otřesným činem na to chtěla upozornit své okolí. Když ji policie zatkla, působila zcela odevzdaně a apaticky.

MF DNES vypátrala jejího šestatřicetiletého manžela Martina, který vylíčil, jak se obviněná žena chovala doma, jaké měli manželé poslední měsíce před zločinem neshody, jak se hádali, jak byla Lenka jednou zamyšlená, tichá a melancholická, jindy kolabovala a vypadala, že je „mimo“.

„Mohlo to mít souvislost s minulostí, protože bývalý partner ji psychicky týral a nutil brát drogy. Nevěřím, že by to udělala úmyslně, to musel být nějaký zkrat,“ uvedl tehdy manžel. Psychiatrickou pomoc však jeho žena nikdy nevyhledala.

Jejího podivného chování a zvláštních řečí si všímali i kolegové v práci. „Byla psychicky mimo. Den či dva před incidentem tvrdila, že spolykala tři platíčka prášků, což se ale všem zdálo nemožné, protože by se předávkovala,“ řekl jeden ze zdravotníků.

Týden před vraždou byla Lenka W. podle manžela velmi roztržitá. Den po ní zaspala do práce. „Šla pozdě, to se jí ještě nikdy předtím nestalo,“ řekl.

Policie ji zatkla hned ráno a eskortovala k výslechu, večer ji přivezla zpět do nemocnice pro osobní věci. Zrovna v tu chvíli tam byl i Martin, který ji hledal, když nepřišla z práce domů. Zahlédl ji na chodbě s pouty na rukou a v obklíčení kriminalistů. K ní ho policisté nepustili a odmítli mu cokoli sdělit. Když se později ptal obhájce, dozvěděl se, že si manželka nepřeje nikoho informovat. Ani jeho.

Policie prověřila i jiná úmrtí v nemocnici, na žádnou další podezřelou smrt ale nenarazila.

Znalci: Nepříčetná nebyla

Lenka W. žila s manželem Martinem a tříletým synem v omšelé bytovce na okraji Kosmonos, byt měli v horním patře na konci tmavé chodby. Martin nejprve volal příbuzným, aby mu pomohli s výchovou syna. Nakonec se odstěhoval na Slovensko, kde má trvalé bydliště. Přes Facebook včera vzkázal, že péči o syna zvládá, s manželkou není v kontaktu a nic o ní neví.

Ta je od března 2016 ve vazební věznici v Brně, která se specializuje na obviněné s psychickými potížemi. Lenka W. se tady léčí, podle lékařů má psychické problémy, ale v době činu si uvědomovala, co dělá. Na konci ledna soud rozhodne, zda bude ve vazbě i nadále.