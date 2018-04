Dvě střelby za jednu noc. Londýn předhání New York v počtu vražd

Sedmnáctiletou dívku našli policisté v pondělí po deváté hodině večer se střelným zraněním v londýnské čtvrti Tottenham. I přes snahu záchranářů byla o hodinu později prohlášena za mrtvou, uvedl list The Independent.



Jednadvacetiletá Tyesha, která zavražděnou dívku znala, popsala, že oběť večer trávila se svými přáteli. „Odněkud se objevilo auto a zevnitř začal okamžitě někdo střílet,“ popsala. „Její přátelé bušili na moje dveře, takže jsem rychle vyšla ven. Dokonce jsem se snažila dívku zachránit – musela jsem,“ doplnila Tyesha.

Obyvatelka stejné čtvrti, která nechtěla být jmenována, slyšela několik výstřelů. Zněly prý jako výbuch bomby. „Není to dobré. Žiji tady čtyřicet let a za poslední dva tři roky se tady z toho stalo ošklivé místo. Je tu tolik drog, pobodání a vražd,“ popsala. Jiný soused potvrdil BBC, že pobodání jsou v této oblasti Londýna běžná.



Policisté však kvůli střelbě v noci zasahovali i v jiné čtvrti na okraji Londýna. Krátce po desáté hodině večer byli přivoláni do čtvrti Walthamstow, kde nalezli šestnáctiletého chlapce ve vážném stavu kvůli střelným zraněním. Na místě našli i dalšího zraněného chlapce. Ten utrpěl bodná zranění.

Zatímco v New Yorku vražd ubývá, v Londýně jsou na vzestupu

Zatím Londýnská metropolitní policie vyšetřovala v tomto roce 46 vražd, což je o čtyři méně, než s kolika se za stejnou dobu potýkalo newyorské policejní oddělení (NYPD). Zatímco se však počet newyorských vražd od konce ledna snížil, vražd v Londýně začalo během posledních dvou měsíců strmě přibývat. Poprvé v moderní historii tak počet vražd v britském hlavním městě přesáhl množství těch newyorských.



Počet vražd v Londýně stoupá V lednu 2018 metropolitní policie vyšetřovala osm vražd, zatímco NYPD jich prošetřovala osmnáct. V únoru vraždy v New Yorku klesly na jedenáct, v Londýně naopak vzrostly na patnáct. V březnu se v Londýně vyšetřovalo dvaadvacet vražd, zatímco v New Yorku o jednu méně.

Londýnský starosta Sadiq Khan prohlásil, že ho znepokojuje především množství pobodání. Policisté začali v roce 2018 vyšetřovat 44 vražd – z nich bylo 31 způsobeno pobodáním. Khan však trvá na tom, že „Londýn zůstává jedním z nejbezpečnějších měst na světě.“

Londýnští policisté jsou zvýšeným počtem vražd znepokojeni. „I jedna vražda je příliš mnoho. Snažíme se ten nárůst pochopit, musíme vědět, co můžeme dělat, aby se takové tragédie nestávaly,“ uvedl mluvčí metropolitní policie.

Poslankyně za volební obvod Croydon Central Sarah Jonesová se domnívá, že by se měl Londýn právě od New Yorku učit, jak násilí snižovat. „Potřebujeme účinnou strategii, která by zohlednila všechny aspekty problému,“ uvedla.

Jako řešení zdůrazňuje především prevenci – navštěvovat školy, měnit sociální normy, vzdělávat děti. „Učit je, co to je být člověkem, učit je, že nemusejí nosit nože,“ dodala pro BBC.

Populace New Yorku a Londýna je podobně velká. Zatímco však počet newyorských vražd od svého vrcholu v 90. letech klesl o zhruba 87 procent, množství londýnských vražd od roku 2014 vzrostlo o více než třetinu, informoval server ABC News.