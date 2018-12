Komplicem vraha čerpadlářky mohl být nemocný muž, řekl policii ortoped

„Dokonce z chůze identifikoval, že by jeho nemoc měla být již v pokročilé fázi,“ uvedl policejní zdroj. Policisté proto neopouštějí ani variantu, že šlo o dva muže. „Dál pracujeme s oběma možnostmi,“ řekl včera mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa.



Podle zjištění MF DNES čerpadlářka Jana právě domyla stojany a vrátila se do benzinky za pult (to vysvětluje, proč nezamkla jako obvykle). Bylo přesně 2.36 v pondělí nad ránem, když lupič s kuklou na hlavě vtrhl do dveří, za běhu natáhl zbraň a vystřelil. „Nedal jí žádnou šanci,“ poznamenal policista. „Když jsme zpomalili záběry kamery, je vidět, že druhá osoba má v ruce paralyzér a provázek,“ dodal. To znamenalo, že dvojice šla na benzinku rovnou s cílem, obsluze ublížit.

Jak vrah natáhl závěr již nabité zbraně, z výhozného okna vylétl náboj a zakutálel se pod pult. Na něj pak šlápl komplic v kapuci a podklouzl. Jak zavrávoral, opřel se o pult levou rukou, na které neměl rukavici. Kriminalisté tudíž s největší pravděpodobností mají k dispozici jeho otisky.

Vrah popadl pokladnu a utekl. Komplic sebral cigarety a další zboží a vyběhl za ním. Celé to trvalo jen 40 sekund. Podle některých informací mohlo být v pokladně jen něco kolem deseti tisíc korun. Tolik si totiž čerpadláři běžně nechávali na noční směnu.

Sto tipů na vraha a komplice

Není jasné, jestli lupiči přijeli na benzinku autem, nebo je opodál vyložil další komplic. Na záběru venkovní kamery žádné vozidlo není vidět.

Policisté již v úterý zveřejnili záznamy ze dvou kamer na benzince, jedna zabírá prostor od prodejního pultu, druhá z opačné strany. Zároveň se okamžitě obrátili na veřejnost s prosbou o pomoc. Lidé jim dali už asi stovku tipů, většina z nich se týká oblečení pachatelů a vybavení. „Volali třeba, že vědí, kdo má podobný batoh,“ říká jeden z kriminalistů. Takových oznámení získali asi dvacet.

Další tipy se týkaly podivné chůze vrahova komplice. Ani toho se však zatím nepodařilo vystopovat. Ze záznamu je patrné jen to, že by mohl mít světlé vlasy, které se v jednu chvíli na záznamu objeví, když se mu posune kapuce na hlavě.

Středočeská policie na webu zveřejnila další záběry, tentokrát z venkovní kamery. Na těch „postižený“ komplic běží a vypadá zdravě. Oba vbíhají dovnitř, první vrah, za ním spolupachatel. V druhé polovině sestřihaného záznamu vybíhá komplic, za ním vrah s pokladnou v podpaží. Oba utíkají směrem přes pole, které obklopuje benzinku, směrem k železniční trati a k prvním domkům v obci Podhořany.

VIDEO: Policie zveřejnila další záběry vraždy na pumpě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Teplická espézetka

Přesná úniková trasa není známa. Lupiči mohli zmizet buď pěšky, či nasednout do auta, jež mohli mít připravené opodál. Kriminalisté proto prověřují záznamy z dalších kamer nebo i z benzinek v okolí.

Takto vytipovali třeba vozidlo s teplickou registrační značkou, které patří jednomu z recidivistů. Policisté ho našli a prověřili, ale museli konstatovat, že s loupeží neměl nic společného.

Policisté nyní podrobně mapují časový úsek, kdy se pachatelé mohli vyskytovat nejen přímo na místě činu, ale také v jeho okolí.

„Kriminalisté veřejnosti děkují za spolupráci, přesto se na ni opakovaně obracejí se žádostí o pomoc, aby se jim ozvali případní další svědci či řidiči, kteří se v pondělí 3. prosince v době mezi druhou a třetí hodinou ráno pohybovali ve zmíněné lokalitě nebo přímo na silnici číslo 608 a povšimli si podezřelých okolností, třeba neznámého vozidla nebo cizích osob,“ uvedl Chalupa. „Prosíme také o pomoc řidiče, kteří mají ve vozidle zabudované kamerové zařízení,“ dodal.