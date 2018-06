Vondráček by uvítal, pokud by v EU bylo více slyšet postoje V4

Šéf české Poslanecké sněmovny Radek Vondráček by uvítal, kdyby v Evropské unii bylo více slyšet postoje středoevropských zemí z takzvané visegrádské čtyřky (V4), do které kromě Česka patří také Maďarsko, Polsko a Slovensko. Vondráček to řekl po čtvrteční schůzce členů vedení české a slovenské sněmovny v Bratislavě.