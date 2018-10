Rusko navštěvují i politici EU, hájil se Vondráček. Pirát mu vytkl lokajství

„Slyšel jsem námitku, proč tam nejel jeden z místopředsedů, třeba pan Filip,“ řekl Vondráček. Nemyslí si, ale že by komunistická strana měla mít monopol na kontakty s Ruskem. Je přesvědčen, že programu cesty pomohlo to, že se cesty zúčastnil on sám jako předseda Sněmovny.

„Ve všech zemích, kde jsem byl, jsem se setkal s předsedou parlamentu,“ zdůraznil Vondráček. „Možná by to chtělo zklidnit tu hysterii,“ nabádal poslance.

Přistup, který máte k Rusku, není rovný, řekl Lipavský

„Váš přístup, který máte k Rusku, není rovný, je to to lokajství,“ vytkl Vondráčkovi Pirát Jan Lipavský po Vondráčkově vystoupení. Vadí mu Vondráčkovy výroky v Rusku, jimiž podle něj zpochybnil sankce vůči Putinovu režimu. A to je podle Lipavského přesně to, co chce Rusko slyšet. „Já jsem trnul, když jsem viděl zprávy, které přicházely,“ řekl Lipavský.

Vondráček se do Ruska vypravil s poslanci zdravotního a školského výboru a v rámci cesty se setkal i s předsedy obou komor parlamentu Vjačeslavem Volodinem a Valentinou Matvijenkovou. Oba jsou na sankčním seznamu Evropské unie a USA. Na něj se dostali po ruské anexi ukrajinského Krymu v roce 2014, která byla v rozporu s mezinárodním právem, konkrétně dohodou, kterou Rusko garantovalo neměnnost hranic Ukrajiny.

„Byla to rutinní cesta schválená organizačním výborem,“ řekla ve Sněmovně předsedkyně výboru pro zdravotnictví Věra Adámková z hnutí ANO.