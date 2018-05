Piráti se pokoušejí snížit laťku pro vstup do Sněmovny na čtyři procenta

„Navrhujeme to i přesto, že to pro nás nemusí být výhodné. Ale je to tak správné,“ řekl ve Sněmovně Ferjenčík. Kvórum pro koalice chtějí podle něj Piráti zrušit. „Chceme ji zrušit, aby měly koalice stejné podmínky jako jednotlivé strany,“ sdělil iDNES.cz Ferjenčík. Nyní potřebuje koalice dvou stran 10 procent, tří stran 15 procent a čtyř a více stran 20 procent hlasů.

Proti změně se postavil ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar. „Není to vhodné pro tak zásadní změnu, neproběhla diskuse napříč celým politickým spektrem,“ prohlásil.

Ferjenčík vysvětlovat, že v krajích, kde je více voličů, může stačit k mandátu méně než pět procent, zatímco v těch menších, tedy v Karlovarském nebo Libereckém strany, mandát nezískají, i když mají přes 5 procent. Proti tomu dlouhodobě protestují menší strany jako STAN či Zelení. Těm v roce 2006 nestačilo v Libereckém kraji k poslaneckému křeslu ani 9,5 procenta hlasů.

Změnu pravidel pro koalice chtějí i lidovci. Marek Výborný řekl, že hranice pro koalice dvou, tří a čtyř stran pro vstup do Sněmovny by měla být 7, 9 a 11 procent.