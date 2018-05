Další průzkum potvrdil růst ODS. TOP 09 je podle něj nad pěti procenty

Podle volebního modelu Medianu, kterého se od 10. dubna do 5. května zúčastnilo 1 224 lidí, se pořadí na prvních místech od říjnových voleb nemění. První ANO si udržuje suverénně nejvyšší podporu, konkrétně 30,5 procenta.

Druhá ODS se odpoutala od třetích Pirátů, kteří mají 11,5 procent. Za nimi následuje SPD s devíti procenty. Levicové strany KSČM a ČSSD by v dubnu dostaly 8,5, respektive 8 procent.

„Oproti říjnovým volbám posílala zejména podpora ODS (ve volbách 11,3 %, nyní 14 %). Mírně posílili také Piráti, u nichž ale tento trend vrcholil už v únoru 2018. Naopak trend ztráty podpory lze sledovat u SPD Tomia Okamury, která by nyní získala okolo 9 % hlasů (10,6 % ve volbách),“ shrnul výsledky v tiskové zprávě Daniel Prokop z Medianu.

Volební účast v dubnu 2018 podle agentury Median. Vývoj volebního modelu podle agentury Median.

V případě komunistů a sociálních demokratů sociolog upozornil, že výzkum proběhl ještě před shodou na vládě s ANO a výstupem místopředsedy ČSSD Jaroslava Foldyny na akci ruských motorkářů.

TOP 09, která se od voleb v průzkumech pravidelně objevuje pod pětiprocentní hranicí, tentokrát podle Medianu posílala až na šest procent. Do Sněmovny by se dostali rovněž lidovci. Naopak hnutí STAN by ze Sněmovny vypadlo, jelikož by získalo čtyři procenta.

„Lidovci, TOP 09 a Starostové ve volebním modelu od voleb oscilují okolo zisku 5 % a nelze s jistotou určit, která z těchto stran by se do Sněmovny dostala – v dubnu však byla nejslabší pozice STAN,“ podotkl Prokop.

Volební účast by dosáhla 60 procent. „O účasti jsou více přesvědčeni starší, vzdělanější respondenti a lidé s vyšším příjmem. Naopak s účastí váhají mladší lidé a lidé bez maturity,“ doplnil.