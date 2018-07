ANO a SPD zastavily propad, preference však klesly Pirátům, ukázal průzkum

Hnutí ANO by podle Kantaru TNS u voličů získalo 28,5 procenta hlasů. Zastavilo tak propad, který pokračoval od letošního února do května. Od začátku roku se totiž preference Babišova hnutí snížily z 33 na 27 procent. Svůj jarní pokles zastavila také SPD a oproti květnu si polepšila o půl procentního bodu na 9,5 procentní zisk hlasů.

Hnutí ANO má však stále značný náskok před druhou ODS, která by obdržela 15,5 procenta hlasů. To je o čtyři procenta více, než strana získala v loňských volbách do Sněmovny. Třetí se umístili Piráti s dvanácti procenty hlasů.

Ostatní strany by oslovily méně než devět procent voličů, kteří by přišli k volebním urnám. ČSSD by získala osm procent hlasů, komunisté sedm, hnutí STAN 5,5 procenta a KDU-ČSL rovných pět procent. Do Sněmovny by se nedostala TOP 09, která by získala jen 3,5 procenta všech hlasů a na hranici dvou procent pak povyskočili Zelení.

„U většiny stran jsou jejich preference poměrně stabilní. Největší změnou je poměrně velká ztráta preferencí u České pirátské strany o zhruba 2,5 procentního bodu. Nejmarkantněji se tento pokles projevil u jejich hlavní cílové skupiny, tedy u lidí do třiceti let. Tam preference klesly z třiceti na nějakých dvacet tři procent,“ řekl České televizi analytik Kantar TNS Pavel Ranocha.

Pirátům uškodily přešlapy jejich poslanců

Voliči, kteří od Pirátů odcházejí, podle něj čekali něco jiné a jsou zklamaní. „Jako druhý důvod byla často uváděna nečinnost a neviditelnost strany. Piráti asi úplně nedokážou prodat to, co dělají,“ dodal Ranocha s tím, že do médií se Piráti v poslední době dostávají spíše v negativním smyslu.

Červnový průzkum společnosti Kantar TNS Volební průzkum s názvem Trendy Česka vypracovala společnost Kantar TNS pro Českou televizi pomocí technologie CATI. Odpovídalo na něj 854 respondentů a statistická chyba se v jeho případě pohybuje mezi +- 0,9 procentního bodu až po +-3 procentní body.

Místopředseda Pirátů Jakub Michálek na to reagoval tím, že stranu velmi zajímá, co si jejich voliči o jejich činnosti ve Sněmovně myslí. Průzkum by však nepřeceňoval. „Viděl jsem i jiné průzkumy, například jeden z hlavního města Prahy, kde jsme nejsilnější a jsme i před ANO,“ řekl a dodal, že i průzkum Kantaru TNS pracuje se statistickou chybou kolem 1,5 procenta.

Přiznal však, že Piráti v posledních měsících udělali několik chyb, které jim u voličů příliš nepomohly.

Připomněl například, že se pirátští poslanci Dana Balcarová a Mikuláš Peksa fotili na ruské ambasádě, což Michálek nazval ne úplně inteligentním chováním, nebo to, že poslanec Tomáš Vymazal využíval bitcoinový generátor ve služebním bytě. „To je třeba věc, kterou média řešila asi týden. My jsme se ale za tyhle drobné chyby omluvili a řešíme je hned,“ dodal Michálek.

Vláda ANO a ČSSD nevadí dvěma třetinám Čechů

Kantar TNS se respondentů dotazoval i na to, co si myslí o vznikající vládě ANO s ČSSD. Jen sedm procent respondentů odpovědělo, že je pro ně taková vláda dobrou variantou. Nicméně celých 59 procent lidí ji sice nepovažuje za ideální, ale nevadí jim. Pro 28 procent lidí je pak taková vláda zcela nepřijatelná a šest procent dotázaných nechalo otázku bez odpovědi.

„Největší podporu má nová vláda pochopitelně u voličů ANO a ČSSD, tam je to přes devadesát procent. S odstupem následují voliči KSČM, tam je to asi sedmdesát procent. Když se podíváme na voliče ODS, Pirátů, KDU-ČSL či STAN, tak tam se přijatelnost vlády pohybuje kolem čtyřiceti procent,“ popisuje Ranocha.

Národ je rozdělený v otázce návratu komunistů k moci

Mnohem více byli respondenti rozděleni, pokud jde o otázku, zda mají problém s tím, že se bude poprvé od sametové revoluce vláda opírat o hlasy KSČM. Tato skutečnost nevadí 49 procentům dotázaných a naopak se s ní nechce smířit 42 respondentů. Bez odpovědi tento dotaz nechalo devět procent lidí.

„Tahle skutečnost je přijatelná zhruba pro dvě třetiny voličů ANO, ČSSD ale také SPD. Na druhou stranu u voličů ODS, Pirátů, KDU-ČSL a STANU je ta přijatelnost jen někdy mezi 15 až 25 procenty,“ dodal Ranocha.