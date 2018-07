ANO by získalo skoro třetinu hlasů, posílila by ODS, říká průzkum STEM

11:32 , aktualizováno 11:32

Posilování ODS, oslabování Pirátů a stále dominující hnutí ANO, které by volbách získalo téměř třetinu hlasů. To ukazují aktuální čísla, která zveřejnila agentura STEM. Podle červnového průzkumu by ANO volby vyhrálo s 32 procenty a do Sněmovny by se dostalo jen sedm stran. Vypadly by TOP 09 a hnutí STAN.