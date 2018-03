Hnutí ANO má nadále největší podporu. Do Sněmovny by se nedostala TOP 09

Hnuté ANO by nyní získalo v parlamentních volbách 30,5 procenta. Proti únoru jde o mírný pokles, a to o tři procentní body – přesto má ANO mezi voliči stále největší podporu. Následují Piráti a ODS, které by podpořilo shodně 12,5 procenta lidí. Vyplývá to z volebního modelu, který v pondělí zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).