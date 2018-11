Volby by v listopadu vyhrálo ANO, podpora ODS klesla, říká průzkum

Hnutí ANO by se ve volebním modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) umístilo na prvním místě s 29,5 procenty, druhá byla ODS se 14,5 procenty a třetí Piráti, které by volilo 14 procent dotázaných. Na čtvrtém místě oproti minulému měsíci přeskočila KSČM sociální demokracii, komunisty by volilo 10 procent dotázaných a ČSSD by dalo hlas 9 procent.

Výzkumu se zúčastnilo 1080 lidí. Voleb by se zúčastnilo se 60 procent dotázaných, což je zhruba stejná volební účast jako v posledních parlamentních volbách v říjnu 2017.

Významně podle autorů průzkumu stoupla podpora SPD, která v říjnu klesla na 5 procent, nyní by hnutí Tomia Okamury volilo 7,5 procent respondentů a umístili se na pátém místě.

Do Poslanecké sněmovny by se těsně dostala ještě KDU-ČSL, kterou by volilo 5 procent respondentů. Podle výzkumníku však nelze kvůli statistické odchylce měření spolehlivě říci, zda by se lidovci do Poslanecké sněmovny opravdu dostali.

Volební model v listopadu 2018 podle agentury CVVM

Pod pětiprocentní hranici pro vstup do Poslanecké sněmovny skončilo se 4 procenty hnutí STAN a TOP 09, kterou by volily 3 procenta účastníků výzkumu.



Podpora ODS a KDU-ČSL se vrátila na předvolební hodnoty

Podle výzkumníků se již stabilizovala podpora ČSSD na devíti procentech. Množství potencionálních voličů ODS kleslo oproti minulému měsíci ve výzkumu CVVM o téměř pět procent. Tento výkyv byl podle výzkumníků ovlivněn senátními a komunálními volby a podpora ODS se vrátila na stav před volbami, kdy měla dlouhodobě okolo 14 procent.

Podobně před volbami narostla i podpora KDU-ČSL, která měla před měsícem 7,5 procent a její podpora se také vrátila na hodnoty před volbami.