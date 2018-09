ANO by v srpnu vyhrálo volby, podle modelu nejvíce posílili Piráti

Piráti by podle volebního modelu získali 15 procent (v červnovém měli 12 procent). Na druhé příčce by tak vystřídali ODS, která si pohoršila o 2,5 procentního bodu na 13 procent. Do dolní komory by se podle agentury dostalo všech devět stran, které jsou v ní teď zastoupeny.



„Když se podíváme na lidi v důchodovém věku, tak mezi nimi hnutí ANO má v tuto chvíli podporu 42 procent a byly časy, ne tak dávno minulé, kde se to šplhalo až k 50 procentům. Pak ty preference prudce klesají s klesajícím věkem,“ řekl ČT analytik Pavel Ranocha. Podotkl, že mezi dvacátníky podporuje ANO jen 11,5 procenta lidí.



Za ANO, Piráty a ODS by skončilo hnutí SPD s osmi procenty, stejně by měli komunisté. Sociální demokraté si pohoršili o 2,5 procentního bodu a získali by 6,5 procenta hlasů, stejně jako hnutí STAN. Pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny by aktuálně překročily ještě KDU-ČSL s 5,5 procenty a TOP 09 s pěti procenty.

Průzkum také ukázal, že v posledních měsících stoupla spokojenost lidí s politickou situací. Jako velmi dobrou či dobrou ji v srpnu hodnotilo 26 procent lidí, o pět procentních bodů víc než v červnu. Spokojení jsou hlavně voliči vládního hnutí ANO a ČSSD.