Sněmovna by byla bez Starostů a TOP 09, ukázal volební model CVVM

Podle modelu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) by vyhrálo hnutí ANO, volilo by ho 30 procent dotázaných. Výrazně si v průzkumu polepšila ODS, kterou by volilo 19 procent respondentů. To je o více než pět procentních bodů více než v zářijovém průzkumu. Na třetím místě jsou Piráti s 11 procenty, jejich podpora oproti minulému výzkumu klesla o dva procentní body, podle výzkumníků je to však pokles, který není statisticky významný.

Významnější pokles však podle CVVM zaznamenala ČSSD, kterou by nyní volilo 9 procent dotázaných. Do Sněmovny by se podle CVVM dostali také KSČM (8,5 procenta) a KDU-ČSL (7 procent). Nad pětiprocentní hranicí by se dostalo ještě hnutí SPD (5 procent), naopak ze Sněmovny by vypadli Starostové (4 procenta) a TOP 09 (3,5 procenta). Podle výzkumníků však u posledních třech stran nelze kvůli možné statistické odchylce není jednoznačně možné říci, zda by se do Sněmovny dostaly nebo ne.

Podle volebního modelu CVVM by byla volební účast téměř stejná jako byla u loňských voleb, k volbám byl šlo 61 procent dotázaných (rozhodně ano uvedlo 35 procent dotázaných a spíše ano 26 procent), 23 procent lidí by naopak určitě volit nešlo. Výzkumu se zúčastnilo 718 lidí.



Sněmovní volební model agentury CVVM (říjen 2018)

U Medianu dopadla SPD lépe

Volební model podle společnosti Median dopadl na prvních čtyřech místech podobně jako u CVVM, není zde však takový rozdíl mezi ODS a Piráty a také vyšel pozitivněji pro některé strany a hnutí, které by se podle CVVM do Sněmovny nemusely dostat.



Volby by podle Medianu vyhrálo opět hnutí ANO s o něco menším ziskem než u CVVM, dostalo by 28 procent hlasů dotázaných, což je téměř shodný výsledek s volbami z minulého roku. ODS a Piráti skončili na druhém místě shodně s 12 procent. Podpora ODS podle výzkumu Medianu mírně klesla ze 14 procent, které měla od července do září. Piráti naopak oproti minulým měsícům posílili.



Na čtvrtém místě u Medianu skončila stejně jako u CVVM sociální demokracie, kterou by volilo 9,5 procenta respondentů. Ve výzkumu Medianu má také výrazně vyšší podporu hnutí SPD, které se umístilo s 9 procent na pátém místě a jeho podpora oproti minulým měsícům roste. Pátí jsou komunisté s 8,5 procenta, což je stejný výsledek jako získali u CVVM.



Sněmovní volební model agentury Median (říjen 2018)

U stran na posledních třech pozicích se opět nedá podle výzkumníků říci, zda by se dostali do Poslanecké sněmovny. Na sedmém a osmém místě se umístili STAN a TOP 09, obě strany by volilo 5,5 procenta dotázaných. Oproti výzkumu CVVM dopadla podstatně hůře KDU-ČSL s 5 procenty.

Podle výzkumu společnosti Median by šlo volit 64 procent z 1 097 respondentů (54 procent označilo „určitě ano“, 10 procent spíše ano), volit by určitě nešlo 30,5 procenta účastníků výzkumu.