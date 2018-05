ČSSD klesly preference až na 6,5 procenta. Naopak táhne hnutí ANO

Pokud by se konaly předčasné volby, jako jednoznačný vítěz by z nich vyšlo vládnoucí hnutí ANO. Jeho koaliční partner ČSSD by však už tolik štěstí neměl. Hlas by mu dalo pouze 6,5 procenta voličů. Do Sněmovny by se také nedostala TOP 09. Ukázal to aktuální průzkum Kantar TNS pro Českou televizi.