Turci si zvolili nového prezidenta, začalo sčítání hlasů

Čtyřiašedesátiletý Erdogan, který je u moci od roku 2003, se uchází o další pětiletý prezidentský mandát s výrazně rozšířenými pravomocemi. Jeho vládní islámská Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) mezitím usiluje o zachování většiny v parlamentu.

„Turecko zažívá demokratickou revoluci,“ prohlásil podle agentury Reuters Erdogan poté, co odhlasoval v Istanbulu. „Prezidentským systémem nasadilo Turecko velmi vysokou laťku, výrazně nad úroveň současných civilizací,“ vychválil favorit prezidentského klání ústavní změny.

Dodal, že očekává vysokou volební účast, když podle jeho informací tři hodiny před uzavřením volebních místností hlasovala polovina lidí. Úřady oficiální čísla zatím nezveřejnily.

Analytici předpokládají, že současný prezident mandát obhájí; otázkou je, zda tomu tak bude už v prvním kole. Podle agentury AP ale turecký prezident nemá zcela vyhráno; čelí totiž silné a sjednocené opozici, která se zavázala opět nastolit v Turecku parlamentní demokracii a posílit právní stát.

Erdoganova vládní islámská Strana spravedlnosti a rozvoje (AKP) ztrácí svůj vliv a podle předvolebních průzkumů se očekává, že přijde o svou dlouhodobě udržovanou většinu a bude muset fungovat v koalici s nacionalistickou Stranou národní akce.

Katerina Havlicka (Twitter) @KHavlicka Volební místnosti se uzavírají, turecké volby končí a začíná sčítání hlasů. Jako první se sečtou ty z prezidentské volby. Odhady snad brzo budou. #TurkeyElections odpovědětretweetoblíbit

Volby se měly v Turecku původně konat až v listopadu 2019. Erdogan je ale uspíšil a zdůvodnil to tím, že země, v níž od předloňského neúspěšného pokusu o puč zesílily represe proti jeho oponentům, potřebuje silného prezidenta, aby mohla čelit ekonomickým výzvám a konfliktu v Sýrii.

Hlasování provázelo několik incidentů. Ve městě Suruc na jihovýchodě země došlo k potyčce mezi dvěma skupinami lidí poté, co odtud byl hlášen pokus o volební podvod. Turecké úřady kromě toho oznámily, že vyšetřují desítku cizinců, kteří se pokusili zasáhnout do voleb v regionu obývaném převážně kurdskou menšinou, aniž by byli oficiálními akreditovanými pozorovateli.

Katerina Havlicka (Twitter) @KHavlicka Na Twitteru se zacinaji objevovat zkazky o manipulaci s volebnimi listky a nasili vuci pozorovatelum voleb. Overit to nemam jak, takze konkretni tweety zatim nesdilim. Doufejme, ze to neni pravda. #TurkeyElections #Seçim2018 odpovědětretweetoblíbit

Podle Hürriyetu může jít k volbám 56,3 milionu voličů. Další tři miliony Turků už mohly volit v předchozích dnech v zahraničí.



Volby zpečetí transformaci turecké politické scény, která začala referendem o přechodu na prezidentský systém v roce 2017. Moc tak bude soustředěna v rukou prezidenta, který bude moci sestavit vládu, vydávat dekrety a stanovovat rozpočet. Funkce premiéra bude zrušena. Kritici upozorňují, že nový systém v Turecku ohrozí právní stát. Erdogan ale trvá na tom, že změny jsou nezbytné pro bezpečnost a stabilitu země.

Katerina Havlicka (Twitter) @KHavlicka Jsem na gymnaziu hned u Taksimu. Prave ve skolach maji Turci volebni mistnosti. Solomon a Neshed, kteri tu pomahaji, pry pujdou volit, az jim skonci smena. Sveho oblibence ale jeste nemaji. Nikdo nas neoslovil, rikaji s pomoci google prekladace #Taksim #TurkeyElections #Istanbul https://t.co/2KHKp8qbfn odpovědětretweetoblíbit

Podle expertů při současných volbách nelze vyloučit manipulaci s volebními lístky. Opozice a nevládní organizace nicméně uvedly, že po celé zemi plánují mít půlmilionu pozorovatelů a dobrovolníků s cílem zabránit volebním podvodům.



Proti Erdoganovi se postaví pět kandidátů na post prezidenta. Je mezi nimi například někdejší učitel fyziky Muharrem Ince z největší opoziční strany - Lidové republikánské strany (CHP), kterému průzkumu přičítají nejvyšší šanci na postup do druhého kola.

„Jestliže Erdogan vyhraje, vaše telefony budou dál odposlouchávány... Dál bude panovat strach... Jestliže vyhraje Ince, soudy budou nezávislé,“ prohlásil Ince na sobotním mítinku v Istanbulu. Zároveň čtyřiapadesátiletý politik znovu slíbil, že bude-li zvolen, do 48 hodin v Turecku zruší výjimečný stav.



Ačkoliv má Erdogan podle průzkumů největší šanci na výhru, není jasné, zda získá 50 procent hlasů potřebných k tomu, aby se vyhnul případnému druhému kolu 8. července. AKP zároveň muže ztratit většinu v parlamentu, což by mohlo mít za důsledek, že Erdogan zůstane prezidentem, ale parlament bude kontrolovat opozice, píše AP.

Stoupenci Erdogana věří, že prezidentovo opětné vítězství posílí stabilitu země. „Tato stabilita musí pokračovat, což je možné jen s Erdoganem, a proto ho volím,“ řekl agentuře Reuters hlasující istanbulský domovník Mehmet Yildirim. „Taky si myslím, že s Erdoganem budeme silnější proti Západu,“ dodal.

Katerina Havlicka (Twitter) @KHavlicka Pro turisty to tu dneska nebude zrovna zabavny den. Vsechny kavarny, cajovny, kina, kasina a dalsi mista jsou po dobu voleb zavrene. Restaurace maji zakaz podavat alkohol. #İstanbul #TurkeyElections https://t.co/MXsodok2sO odpovědětretweetoblíbit