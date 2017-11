Slovenské strany se před sobotními volbami sjednotily, jdou proti Kotlebovi

Banská Bystrica, metropole protifašistického Slovenského národního povstání, trpí v posledních čtyřech letech podivnou schizofrenií. U muzea Slovenského národního povstání si slovenští vládní politici připomínali hrdinství účastníků vzpoury proti nacistům. Na úřadě Banskobystrického kraje jeho šéf, župan Marián Kotleba, vyvěšoval černou smuteční vlajku na znamení odsouzení této „zrady povstalců“ na fašistickém Slovensku.

Kotleba, šéf neofašistické Lidové strany Naše Slovensko (LSNS), neopomene svými extrémně pravicovými gesty provokovat i při mnoha jiných příležitostech. S oblibou dává dary na různé veřejně prospěšné věci ve výšce 1 488 eur, což je jeden z nejznámějších neonacistických symbolů.

Kotlebova „domobrana“ je také nasazována do vlaků či do sociálně vyloučených lokalit, aby tu „udržovala pořádek“. A jeho strana, která se při loňských volbách dostala s osmi procenty hlasů do parlamentu, se pokusila své paramilitantní jednotky i uzákonit.

V sobotu se na Slovensku konají krajské volby. Panují obavy, že při tradičně nízké účasti voličů může Kotleba nejen obhájit post župana v Banské Bystrici, ale jeho LSNS může výrazně posílit a získat mnoho postů v krajských zastupitelstvech po celé zemi.

„V naší zemi se šíří zlo. Zlo chce z naší země udělat xenofobní nacionalistický stát. Nejde o skupinu nějakých mladých výtržníků s hloupými názory, ale jedná se o dobře organizovanou, profesionální a velmi nebezpečnou politickou sílu,“ varoval před Kotlebou prezident Andrej Kiska. „V demokracii stačí velmi málo, aby zlo zvítězilo. Stačí, aby dobří lidé nedělali nic,“ uvedl Kiska a vyzval Slováky, aby přišli k volbám.

V Banské Bystrici došlo k nevídané věci. Proti Kotlebovi se spojily vládní i opoziční demokratické strany. Jejich kandidát, nestraník a podnikatel Ján Lunter, má proto šanci Kotlebu v sobotu porazit. „Není to ale stále vyhrané,“ varuje politolog Grigorij Mesežnikov, podle něhož Kotlebova strana mobilizuje své voliče. Pokud se ve volbách zopakuje tradičně nízká volební účast, může navzdory průzkumům uspět. „To, že se dvoukolové přímé volby županů změnily v jednokolové, Kotlebovi neškodí, ale naopak nahrává,“ tvrdí Mesežnikov.

Třetí síla v zemi

Popularita LNSN přitom od loňských parlamentních voleb neklesla, ale stále stoupá. „Kotlebovci“ jsou poslední měsíce v průzkumech stabilně třetí nejsilnější stranou. K jejich podpoře se přiznává víc než deset procent slovenských voličů. Reálná podpora může být ještě vyšší.

„Kotlebovi voliči tvoří zvláštní směs lidí, kteří jsou nespokojeni se současným systémem,“ vysvětluje Mesežnikov. „Jsou proti tržnímu hospodářství, toleranci k menšinám, proti západní orientaci Slovenska i proti demokracii,“ uvádí s tím, že k tomu se samozřejmě přidává nespokojenost s korupcí a současnou politikou. „Paradoxní je, že popularita této protisystémové síly roste v situaci, kdy se Slovákům ekonomicky výrazně daří,“ dodává Mesežnikov.

Sjednotit demokratické síly proti Kotlebovi ale podle jiného politologa Tomáše Koziaka nestačí. „Vláda a relevantní politické síly nedělají prakticky nic s příčinami toho, že desetina voličů je schopna uvěřit politikům, kteří obdivují Hitlera a zpochybňují holokaust,“ uvedl Koziak pro deník Sme.