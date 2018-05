Lidovci vyšlou do senátních voleb v Praze 8 tlumočníka a překladatele Hayata Okamuru, bratra předsedy SPD Tomia...

Kandidátka chce MHD pro seniory a děti zdarma, ale to v Senátu neovlivní

Radní Zlínského kraje a lidovecká kandidátka do Senátu Michaela Blahová chce bezplatné MHD pro děti do 15 let a seniory...