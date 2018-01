Češi nedůvěřují Unii a hledí na Východ, komentují volby zahraniční média

Česko se odklání od Západu. Znovuzvolení Miloše Zemana hlavou státu připomíná, jak rozdělená je Evropská unie, píší v Německu o výsledcích českých prezidentských voleb. Německo podle médií Zemanovo vítězství nesmí podcenit.

Komentátor listu Süddeutsche Zeitung konstatuje, že Zeman a francouzský prezident Emmanuel Macron nemají prakticky nic společného. „Přesto tvoří vítězství Francouze v uplynulém roce a Čecha o tomto víkendu dvě strany téže mince - přinejmenším pro Evropu. Macronovo vítězství nad nepřítelkyní EU Marine Le Penovou bylo okamžikem vydechnutí. Zemanův úspěch však připomíná, že krize není překonaná,“ míní německý deník.

Český prezident podle něj zosobňuje evropské rozdělení - geografické, politické, mentální. Prezidentským volbám v České republice přitom předcházela naděje, že toto rozdělení bude možné postupně začít překonávat.

Vítězství akademika Jiřího Drahoše by ukázalo, že je možné porazit i zkušeného populistu Zemanova typu a především by dokázalo, že na východě unie mohou vyhrávat i přesvědčení Evropané. „Možná mohou. Ale naděje, že se to v dohledné době v zemích jako je Maďarsko nebo Polsko stane, mizí,“ píše list.

Na Hrad se podle něj Zeman, který obdivuje ruského prezidenta Vladimira Putina, dostal proto, že podněcoval obavy tak, aby mu to přineslo prospěch. Třiasedmdesátiletý politik nemá jasný ideologický plán a jeho moc je omezená. „Je proto jednoduché význam jeho vítězství podcenit. Avšak tam, kde ustavičně vyhrávají ti, kdo šíří strach a kážou izolaci, nebude mít Evropská unie v dlouhodobém horizontu žádnou šanci,“ uzavírá Süddeutsche Zeitung.

Podle deníku Südwest Presse se země odklání od Západu. „Zeman vedl zemi pět let mentálně na Východ,“ konstatuje list, který také podotýká, že český prezident nyní vážně prosazuje referendum o setrvání v EU nebo takzvaném czexitu, tedy vystoupení Česka z unie.

Frankfurter Allgemeine Zeitung hledá příčinu Zemanova úspěchu. Vysvětlení, že vítězného kandidáta volili hůře vzdělaní lidé, podle něj nestačí. „Možná, že nevzdělanost není tolik důvodem jeho popularity, jako spíše pocit zanedbání elitou,“ uvádí deník. „I když Zeman už čtvrtstoletí dělá politiku na vedoucích místech, ztělesňuje pro mnoho lidí antiestablishment,“ konstatuje list.

Vulgarizace politiky, píší Slováci o volbě prezidenta

Slovenský tisk píše o vulgarizaci politiky, rozdělení společnosti do dvou táborů, ale také o očekávání, že by se úřadující prezident Miloš Zeman v dalším funkčním období mohl začít chovat jako státník.

„S Milošem Zemanem zůstává v českém prezidentském úřadu i vulgarizace politiky, svévole a redukování zahraničně-politického rozhledu na anekdoty. Pokud by byl český volič hledal hlavního hrdinu pro lidovou komedii, kde absurdita, primitivní situační humor a neohrabanost povýšená na ctnost je žádanou kvalitou, tak by volby splnily svůj účel,“ napsal slovenský list Sme.

Podle Sme se typ politika s jasnou evropskou orientací bez nástinu xenofobie stává ve střední Evropě ohroženým druhem. Dodal, že Zeman vyhrává v regionu, kde maďarský premiér Viktor Orbán demokracii pouze simuluje a Polsko se Maďarskem dlouhodobě inspiruje.

List Hospodárske noviny soudí, že by se Zeman v dalším funkčním období mohl začít chovat jako skutečný státník a nikoliv jako samolibý muž. „Zeman již není po fyzické stránce tím, čím býval ještě před pár lety. Lze předpokládat, že svou energii bude nyní věnovat spíše snaze dokončit ve vší důstojnosti druhé funkční období, než jí mrhat na nesmyslné souboje s oponenty z řad politiků a novinářů,“ napsal list.

Gratulace od Junckera Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker gratuluje českému prezidentovi Miloši Zemanovi ke znovuzvolení do funkce a těší se na pokračování dobré spolupráce s ním. Novinářům to v pondělí řekl mluvčí komise Margaritis Schinas s tím, že blahopřejný dopis Juncker píše nejen Zemanovi, ale dostane ho i staronový finský prezident Sauli Niinistö. Zeman, kterého evropská média často označují za protiunijního či proruského, obhájil svůj mandát v sobotu, finský prezident vyhrál volby ve své zemi v neděli. "Předseda Juncker píše oběma prezidentům, které dobře zná, aby jim poblahopřál ke druhému funkčnímu období a vyjádřil své odhodlání dál pokračovat s oběma v dobré spolupráci," prohlásil Schinas.

„Česko je rozděleno téměř na dva stejné tábory, jeho prezident se hlásí ke krajně pravicovým politikům a pomáhá trestně stíhanému premiérovi udržet se u moci,“ uvedl list Denník N. Neúspěšný prezidentský kandidát Jiří Drahoš podle deníku prohrál ve volbách, které byly demokratické, ale nikoliv férové. „Zeman dělal kampaň za veřejné peníze, jeho přívrženci vedli dezinformační válku podle ruského scénáře a pravděpodobně i s ruskou a čínskou pomocí. Opíral se o podporu českých oligarchů a jejich médií,“ napsal Denník N.

Podle deníku Pravda se Zemanovi podařilo obhájit mandát, byť svými názory rozdělil společnost. „Zeman je stále jiný, ale přeci v něčem stejný. Co se nemění, je způsob jeho komunikace. Pro jeho příznivce jsou to bonmoty či sarkasmus. Kritici to označují za urážky,“ poznamenal list.

Nejúspěšnější politik od roku 1989

Vítězství Miloše Zemana v prezidentských volbách je známkou hluboké rozpolcenosti Česka. Zatímco polovina země slaví, druhou uvrhl výsledek hlasování do stavu zoufalství, napsal pondělní rakouský deník Die Presse.

Podle komentáře deníku Der Standard je Miloš Zeman „instinktivní politik, který dokáže vyslídit náladu ve společnosti a využít ji ve svůj prospěch. Při pohledu na výsledky demokratických voleb je nejúspěšnějším českým politikem od změny režimu v roce 1989.“

Častá kritika Zemanovy vulgární rétoriky je oprávněná, ale je to jen jedna strana mince, upozornil list. Vítěz českých prezidentských voleb je totiž velmi schopný politik: „Vyjíždí do regionů, je vždy dobře připraven, vyzná se v místních problémech. Jeho nové vítězství jako završení dlouhé politické kariéry je výsledkem tvrdé práce a nebývalého talentu,“ dodává Der Standard.

Nad českými prezidentskými volbami nicméně podle něj - stejně jako před pěti lety, kdy Zemanovi podlehl Karel Schwarzenberg - „visí stín polopravd a vymyšlených scénářů o ohrožení“. List podotýká, že jedním z největších Zemanových talentů je schopnost oslovit voliče na obou krajích politického spektra. „Dosud to pomáhalo extremisty neutralizovat. Nyní ale hrozí nebezpečí, že se z extrému stane normalita,“ varuje Der Standard v komentáři.

Podle dalšího rakouského deníku Die Presse je Zemanovo vítězství důkazem „hluboké rozpolcenosti“ Česka. Pro polovinu své země je Zeman spasitelem, druhá polovina je z jeho triumfu zoufalá a hovoří o emigraci, napsal list.

Švýcarský list Tagesanzeiger v komentáři uvádí, že v Česku zvítězila politika nahánění strachu. „Znovuzvolení Miloše Zemana českým prezidentem je varovný signál, který by měla EU brát vážně,“ napsal. Úspěch současné hlavy státu je totiž podle něj důkazem toho, jak hluboce je v Česku zakořeněná skepse vůči Bruselu.

„Vnitropolitické procesy v Praze potvrzují, že ve středoevropských zemích cosi vykolejilo,“ napsal v komentáři maďarský list Népszava. Evropskou unií Zemanovo vítězství sice v základech neotřese, lze se podle něj ale obávat, že Zeman udělá vše pro to, aby premiéra Andreje Babiše „spojením s pravicovými a levicovými extremisty natrvalo dostal k moci“. Zeman je podle listu Népszava totiž veskrze hrdý na to, že patří k těm, kteří se pokoušejí „zatlouci hřebík do rakve“ EU.

Vztah Zemana k Rusku je pragmatický, upozorňují ruská média

Reportér televize Rossija 24 Jevgenil Kaljonov se v pořadu o českých volbách, kterou natáčel v Praze, zmiňuje o setkání Zemana s Putinem. Dodává, že Zemanova náklonnost vůči Rusku má ryze pragmatický charakter. „Při poslední návštěvě Moskvy s sebou vzal Zeman sto padesát českých podnikatelů, kteří se ucházeli o obchodní kontrakty,“ podotýká reportér.

Připomíná také Zemanovy nezdravé životní návyky a rozšafně dodává: „Ale kdo si rád nezakouří a nenapije se!“ V pořadu padne i zmínka o Zemanově návštěvě v Radě Evropy, která proběhla 10. října 2017. Zeman tehdy ve Štrasburku prohlásil, že obsazení Krymu Ruskem je „fait accompli“, tedy hotová věc.

Kromě voličů požádala ruská televize o vyjádření také bývalého mluvčího prezidenta Václava Klause Jiřího Hájka nebo předsedu Asociace nezávislých médií Stanislava Novotného.