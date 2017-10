Noví poslanci SPD tápou i tančí, Piráti budou mít ve Sněmovně sourozence

SPD Tomia Okamury, která ve volbách skončila na 4. místě s 10,64 % hlasů, bude mít ve Sněmovně 22 poslanců. Tři z nich, Radim Fiala, Jaroslav Holík a předseda Tomio Okamura, již ve Sněmovně zasedali.

Piráti, kteří těsně předběhli SPD a získali 10,79 % hlasů, přivedou jako jediná strana do Sněmovny 100 % nových poslanců, kteří tuto funkci nikdy předtím nevykonávali. Celkem jich ve Sněmovně bude také 22.

SPD Manažer kapely i studentka pedagogiky

Nejmladší poslankyní SPD se stala dvaadvacetiletá studentka vysoké školy Tereza Hyťhová. Do povědomí se veřejnosti dostala jako zastupitelka Ústeckého kraje, která se zasazovala o uzavření Integračního azylového střediska v ústeckých Předlicích. Protože to nevyšlo, ve Sněmovně se o to bude pokoušet dál.

„Toto středisko není jediné, v České republice jsou čtyři takové. Budu se snažit, aby peníze šly na naše občany a ne do integračních středisek. Chceme jejich úplné uzavření, což ale ministerstvo vnitra nepovolilo. Budu se o to snažit dál,“ prozradila iDNES.cz Hyťhová.



Hyťhová je studentkou Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a učí na základní škole. „Věřím tomu, že se práce učitelky s prací poslankyně a krajské zastupitelky skloubit dá, všemu budu věnovat maximum. Chci se zabývat školstvím, sociálními věcmi, prosadit náš volební program SPD,“ dodala.

V předvolební debatě České televize na sebe strhl pozornost manažer hudební kapely Argema Miloslav Rozner, když hovořil na téma kultury. Ačkoliv je stranickým expertem na kulturu, neznal odpověď na spoustu otázek, odpovídal vyhýbavě, nebo odpovědi četl z papíru. Své vystoupení dovršil při otázce, co mu leží na srdci v případě ochrany památek: „Teď nevím, neumím odpovědět,“ prohlásil bezelstně.

Zabrušovat a vybrušovat

A v úterý se proslavil výrokem pro MF DNES, která se jej zeptala na povolební vyjednávání SPD s ostatními stranami. „Nechci se do toho zabrušovat, abych se pak z toho musel nějak vybrušovat a neřekl něco špatně. Já nechci nic ovlivňovat a čekám, co Tomio pro nás vyjedná,“ reagoval Rozner.

„Tréma a nervozita poprvé před kamerou sehrála svou roli. Budu na sobě v tomto směru pracovat, tak aby se to v budoucnu neopakovalo,“ napsal iDNES.cz. Ve Sněmovně se chce věnovat tématům OSY, Intergramu - jejich výběru poplatků, přerozdělování a financování. „Je to demokracie, ve které budou politici zodpovědni svým občanům. Chci uchovat naši zemi našim dětem jako zemi, ve které je bezpečno a lidé se dovolají spravedlnosti a ve které se společnost umí postarat o ty bezmocné,“ dodal Rozner.

Do třetice vešla v známost veřejnosti před volbami podnikatelka Jana Levová, která je předsedkyní Regionálního klubu SPD v Plzeňském kraji. Ta na svůj Facebook napsala, že se stala svědkyní útěku třiceti migrantů od odstaveného autobusu. Ředitelství služby cizinecké policie uvedlo, že se jednalo o havárii autobusu meziměstské dopravy.



Příspěvek o nehodě migrantů na Facebooku poslankyně SPD Jany Levové.

„Jsem ráda, že poprvé někdo z novinářů projevil zájem o můj názor. Zaprvé, na přivaděči stál autobus. Zadruhé, v dálce sem přijíždělo blikající vozidlo, které zřejmě patřilo Policii ČR. Zatřetí, několik lidí přebíhalo čtyřproudovou silnici směrem do lesa, byli snědé pleti a mohli připomínat uprchlíky. Protože mě zajímalo, co se stalo a nikde v žádném médiu jsem o této situaci nic nenašla, dokonce ani na nehodovém serveru, tak jsem napsala příspěvek na Facebook a čekala, jestli někdo napíše nějakou další informaci,“ vysvětlila Levová. Tvrdí, že se jí následně ozvalo několik lidí, kteří viděli stejnou událost.

Podle Levové volby dopadly tak, jak dopadly kvůli náladě ve společnosti. „Občané chtějí evidentně změnu a nelíbí se jim způsob vedení státu. Takže otázka by měla spíše znít: „Souhlasíte s tím, že voliči poslali do Parlamentu nové lidi - politiky?“ Ano souhlasím a věřím, že máme konečně šanci na změnu,“ reagovala na otázku, zda si myslí, že nebude nezkušenost s vrcholnou politikou u nových poslanců nevýhodou.

Ačkoliv SPD má v programu, že bojuje proti lichvě, dvaapadesátiletý Jiří Kohoutek podle upozornění serveru manipulatori.cz sám poskytuje nebankovní rychlé půjčky a z 50 % vlastní společnosti První Time Financial CZ s.r.o. a Time Financial CZ s.r.o.

Redakce iDNES.cz Kohoutka kontaktovala, otázky si ale vyžádal na e-mail a pak už na ně neodpověděl.

Na internetu začalo před několika dny kolovat video tančící poslankyně Lucie Šafránkové, která vybízí potenciální klienty k objednání zpěváka, moderátora či DJe na akci. Jak a kdy video vzniklo ale není jasné, protože Šafránková nereaguje na dotazy iDNES.cz.

Piráti Sourozenecký pár i stavitel dronů

Někdejší místopředseda Pirátů Tomáš Vymazal bude mít ve Sněmovně na starosti agendu týkající se legalizace konopí. „Obecně chceme, aby bylo konopí legální pro samo pěstování, aby si ho lidé mohli pěstovat k rekreačním účelům, chceme, aby bylo dostupné léčebné konopí, což nyní není, a legalizaci komerčního nakládání s konopím, aby z něj stát měl daně,“ říká Vymazal, který dosud pracoval jako softwarový analytik.

Svoje dosavadní zaměstnání ovšem opouští. „Už jsem se domluvil, že kolegům předám agendu a odejdu,“ uvedl. Jeho koníčkem je stavění dronů, což dělá i za pomoci 3D tiskárny, kterou má doma.

O funkci místopředsedy Sněmovny se bude ucházet šéf strany v Plzeňském kraji Lukáš Bartoň. „Kdyby to nevyšlo a já pracoval jako řadový poslanec, tak se budu chtít zabývat transparencí, protikorupčními zákony a vysokými školami,“ plánuje.

Bartoň pracuje jako vědecký pracovník na Fakultě strojní v Plzni, kde vede Zkušebnu provozní pevnosti a únavové životnosti. Stejně jako Vymazal ale i on v práci skončí, aby mohl být poslancem na plný úvazek.

Se svojí profesí se prozatím rozloučí i lídr Pirátů Královéhradeckého kraje Martin Jiránek. Posledních patnáct let dělal poradenství až šesti stovkám firem a přesto, že nechce odejít z praxe, už teď ví, že nejspíš nebude stíhat rady dál udílet. „Chci dosáhnout zjednodušení činnosti podnikatelů - snížení byrokracie pomocí digitalizace přístupu k úřadům, aby podnikatelé nemuseli víc než měsíc v roce dělat byrokracii, ale mohli se soustředit na to, co je živí,“ říká Jiránek.

Korpusová lingvistka Olga Richterová kandidovala v Praze ze čtvrtého místa. Jak upozornily lidovky.cz, je sestrou dalšího Piráta, Michala Ferjenčíka. Jedná se tak o historicky první sourozenecký pár, který ve Sněmovně zasedne.

„Je úsměvné, že jsem k Pirátům vstoupila oklikou kvůli svému občanskému angažmá na Praze 10,“ okomentovala to Richterová pro iDNES.cz. Před pěti roky založila občanské sdružení Zaostřeno na desítku. Vstup do politiky neměl podle ní s jejím bratrem nic společného, před třemi roky ji k tomu přemluvil někdejší místopředseda pražské KDU-ČSL Pavel Mareš.

Bezpečný porod podle Pirátů

„Budu se věnovat tomu, aby státu bylo vidět pod ruce a byl k lidem vstřícný, aby byly úřady digitalizované. Já osobně budu zaměřena mimo jiné i na situaci v českém porodnictví,“ říká Richterová.

Podle programového stanoviska Piráti respektují svobodu volby při porodu. „Bezpečný porod má mnoho podob a Piráti chtějí prakticky umožnit přítomnost porodních asistentek u porodu. Jsou doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a v České republice stále bohužel používáme praktiky, které tímto doporučením odporují,“ uvedla Richterová.

Ve své profesi Richterová zpracovává textová data a zkoumá jazyk. V listopadu ji čeká dizertační práce. Pokud ji obhájí, tak se stejně jako její straničtí kolegové přestane na určitou dobu svému oboru věnovat.