Portál iDNES.cz zahájil volební zpravodajství k podzimním volbám

11:55 , aktualizováno 11:55

Sedm týdnů zbývá do letošních podzimních voleb do místních zastupitelstev a třetiny Senátu, které se konají v pátek 5. a v sobotu 6. října. Vše, co k volbám potřebujete vědět, najdete přehledně na stránce iDNES.cz/volby. V pondělí ve 12:30 odstartuje série předvolebních rozhovorů s kandidáty na senátory a primátory.