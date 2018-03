Italové mají chuť trestat levicovou vládu, v neděli jdou volit

Na náměstí Chigi před sídlem italského premiéra, kde po nedělních volbách už brzy vystřídá jejich vítěz současného nájemce Paola Gentiloniho, se sjíždějí první turisté.



Sedmadvacetiletý John Oubdeman, původem z Ghany, se pustí do práce. Neúnavně nabízí deštníky, má jich plnou náruč. „Časy ale nejsou pro obchod dobré,“ stěžuje si. Důvodem je konkurence.

Před pěti lety je prý tady, v pulzujícím středu italské metropole, nabízel skoro sám, ale teď už se tu okolo pohybují desítky dalších prodavačů se zbožím všech barev. Přibývá těch, kteří si potřebují přivydělat.



Přistěhovalci míří do Itálie ve velkých počtech. Jen za poslední čtyři roky to bylo už zhruba 600 tisíc lidí, převážně ze zemí Blízkého východu a z Afriky. Země se stala vstupní branou imigrace do Evropy.

Italská ekonomika se sice právě zotavila z toho nejhoršího, ale na jásot to není. Nová místa, která by pomohla zaměstnat také nově příchozí imigranty, se vytvářejí jen obtížně.

John Oubdeman připouští, že si kdysi představoval, jak se otočí jeho kariéra vzhůru, ale teď je rád za své deštníky.

Komfortně se totiž dnes nežije ani Italům. A před nedělními volbami dávají politikům hlasitě najevo, že by se měli o neustávající proud migrantů zajímat. Je to žhavé téma. Neřešený problém neúměrně zatěžuje státní rozpočet a vzniká také napětí, jaké v zemi dříve neznali.

Ve čtyřicetitisícovém městečku Macerata se vařily emoce, když mladý sympatizant ultrapravice Luca Traini zranil šestici imigrantů. Jako motiv později uvedl rozhořčení, které v něm vyvolala předcházející vražda osmnáctileté dívky. Z ní policie podezírá trojici nigerijských přistěhovalců. Otřes také vyvolalo loňské napadení mladého polského páru, stopy vedly rovněž k imigrantům, kteří byli později odsouzeni.

Volební soupeři proto téma uchopili jako dobrou šanci, jak rozšířit voličskou základnu.

Expremiér Silvio Berlusconi slíbil, že proud imigrantů zarazí a ty existující bude jeho vláda vracet. „Imigrace je sociální časovaná bomba, která možná brzy exploduje,“ varoval na jednom z posledních mítinků.

Jeho koaliční partner Liga severu navrhuje totéž už řadu let. Jejím sloganem je „Itálie především“. Dříve strana zdůrazňovala autonomii severu Itálie. Nyní se její lídr Matteo Salvini obrátil v kampani i na italský jih a ochranu hranic označil za nejdůležitější úkol současnosti. „Měli bychom mít možnost si sami zvolit, koho chceme či nechceme přijímat,“ uvedl Salvini.

Rozšíření působnosti své strany na celou Itálii označil za logický vývoj. „Problémy jihu i severu jsou identické, málo práce a příliš imigrantů.“

Výsledek je nejasný

Berlusconiho strana a Liga severu před volbami spolupracují ve společné koalici, ale současně se přetahují o pozici lídra celé italské pravice. Každý hlas proto pro ně bude důležitý.

„Bojují o každého voliče, protože výsledek voleb je otevřený, nikdo neví, jak bude vypadat příští vládní koalice,“ říká Jacopo Iacoboni, politický komentátor listu La Stampa.

Jejich plán je prostý. Chtějí obnovit hraniční kontroly a také zpochybňují pravidlo, podle kterého za imigranty přebírá odpovědnost první unijní stát, do kterého přijdou. Apeninský poloostrov je nejvíc na ráně, říkají.

Vládní levice se snažila problém vytrvale přesouvat na evropskou úroveň. Nakonec se po dohodě s libyjskými milicemi podařilo lodě pašeráků vracet. Migrační proud se ztenčil.

Současný premiér Paolo Gentiloni však mnoho lidí nepřesvědčil. Problém řešil razantní ministr vnitra Marco Minniti, který musel odpovídat na kritické hlasy z levicového tábora, zda to nebylo „nehumánní řešení“. „Krizi jsme řešili obdobně jako evropští partneři, kteří zaváděli kontroly na hranicích,“ bránil se Minniti. Podle mnohých se předvedl jako tvrdý chlapík a drží uvadající akcie levice nad vodou.

Je to slyšet i v odpolední debatě na římském náměstí Republiky. „Musel jsem uznat, že najednou se objevil ministr, který předvedl něco konkrétního,“ kývá uznale mladý bankéř Pier Dicastello.

Mezi přistěhovalci má spoustu přátel. „Někdy cítím, že je tyto debaty zraňují, nakonec je pravda, že na mnoha místech tyto lidi potřebujeme,“ dodává Dicastello.

S tím by bezpochyby souhlasila i Emma Boninová, bývalá bruselská politička, která se svou krajní levicí imigranty vášnivě brání.