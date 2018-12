Klaus mladší jako lídr nové strany euroskeptiků. Plán skončil fiaskem

Mohla to být zcela nová alternativa na pravé části politického spektra. Za Klausem mladším se měly seřadit osobnosti ze Strany svobodných občanů v čele s bývalým předsedou Petrem Machem a z Realistů včetně jejich „mentora“ Petra Robejška.

Jenže z toho nakonec nebude nic. Jednotliví aktéři se mezi sebou nepohodli, Klaus mladší navíc prý z osobních důvodů ztratil chuť se teď angažovat v novém projektu a zůstává v ODS.

Odrazový můstek do Sněmovny

Kandidátka do europarlamentu v čele s Klausem mladším, Robejškem a Machem se začala dohadovat už na jaře. Klaus dával najevo nespokojenost s fungováním ODS a byl připraven se pustit do nového projektu. Byť ho osobně Evropský parlament nijak neláká, nakonec by se do čela postavil. Eurovolby totiž mají tu výhodu, že jednu kandidátku volí ve všech krajích. Naději na úspěch tak mají i v rámci celostátní politiky nepříliš úspěšné subjekty, pokud vsadí na výrazné osobnosti.

Takovým způsobem se v roce 2004 stali europoslanci například Vladimír Železný s Janou Bobošíkovou za hnutí Nezávislí, byť jejich později vzniklá strana Nezávislí demokraté v českých parlamentních volbách nikdy nezabodovala. Ostatně podobně v roce 2014 uspěl v eurovolbách i Petr Mach coby lídr kandidátky Strany svobodných občanů.

Lidé, kteří na jaře a v létě debatovali nad možností kandidatury Klause mladšího s osobnostmi z Realistů a Svobodných, měli větší plány. Případný úspěch v eurovolbách měl být jen odrazovým můstkem pro to, aby nové uskupení vešlo ve známost a mohlo tak být úspěšné i v příštích volbách do Sněmovny.

Plán nevyšel

Václav Klaus mladší je totiž sice politik kontroverzní, ale v posledních volbách do dolní komory parlamentu přeskákal na pražské kandidátce ODS ze třetího místa na první díky zisku více než dvaadvaceti tisíců preferenčních hlasů, což z něj udělalo druhého nejúspěšnějšího politika těchto voleb po Andreji Babišovi.

Mezi Svobodnými a Realisty už byla dokonce podepsána smlouva o spolupráci a čekalo se, zda a kdy se zapojí Klaus mladší.

To se podle původních plánů mělo stát po podzimních komunálních a senátních volbách. Jenže se mezi sebou začali handrkovat lidé, kteří celý projekt připravovali. Kvůli penězům i složení kandidátky. A do toho předseda školského výboru Sněmovny Klaus za ODS řešil soukromé problémy, takže jak poznamenal jeden ze zákulisních hráčů, „ztratil vůli a tah na branku“.

Sám Klaus mladší se ovšem k žádné ze zmíněných informací nevyjádřil. „Nemám k tomu žádný komentář,“ řekl MF DNES pouze.

Nicméně tím pádem vzala rychle za své i dohoda mezi Svobodnými a Realisty. „U Realistů byl nějaký vývoj. Necítili se na některé věci, například finanční plnění, takže tu smlouvu vypověděli,“ konstatoval Petr Mach. Debaty o možném angažmá Klause juniora nijak komentovat nechtěl.

Přinejmenším Svobodní tak zkusí kandidovat na vlastní pěst. Jedničkou kandidátky by měl být právě Mach. Jak bude kandidátka vypadat, zatím neví ani on sám. „Příští sobotu budeme mít republikový výbor, takže teď nechci nic říkat, protože to zase může být všechno jinak,“ podotkl.