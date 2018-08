Někteří kandidáti do Senátu za SPD by hlasovali pro jeho zrušení

Volby do Senátu se stejně jako komunální volby budou konat první říjnový víkend. Mnohé překvapilo, že se do boje o křesla v horní komoře zapojilo i hnutí Svoboda a přímá demokracie. Lídr hnutí totiž na podzim prohlásil, že Senát je k ničemu a že by ho rád zrušil.

Podobně smýšlí i některé osobnosti, které za něj ve volbách chtějí kandidovat. „O SPD se říká, že je proti Senátu a že ho nechce. Ale Ústava České republiky je nastavená tak, že bez souhlasu Senátu ho nelze zrušit,“ řekl kandidát do Senátu v Praze 4 Jiří Kocman. Zmínil, že to asi nebude tak jednoduché, protože první by bylo potřeba na někoho přenést povinnosti, které má horní komora například v době rozpuštění Sněmovny.

Kocman by však změnu podpořil. „Pokud do Senátu dojde zákon, který to bude obsahovat, včetně zrušení Senátu, tak věřte, že pro něj ochotně zvednu ruku. Mně o nějaké ‚korýtko‘ nejde. Jsem člověk z paneláku, který žije za průměrný měsíční příjem,“ dodal Kocman s tím, že v Senátu by jinak rád hájil zájmy obyčejných lidí.

Kula: Větší bezpečnost a více kamer

Hlasovat pro rozpuštění Senátu je připraven i kandidát SPD na Praze 8 Luděk Kula. „Vím, že to má SPD ve svém prohlášení. Pokud by se tedy hlasovalo o zrušení Senátu, tak o tom budou muset hlasovat samotní senátoři. A když tam nebudou senátoři z SPD a příznivci, kteří chtějí hlasovat proti němu, tak ho nikdy nezruší,“ zdůraznil.



Sám ale nekandiduje do horní komory Parlamentu proto, aby ji zrušil. Pokud by to bylo nutné, tak by hlasoval pro, ale primárně chce pracovat. „Senát dnes patří do celého systému, takže dokud je, měl by fungovat. Protože bez něj neschválíte žádný zákon a nic neuděláte,“ podotkl Kula.

Jako senátor by rád prosadil větší bezpečnost v Česku, a to především z důvodu rizik vyplývajících z nelegální migrace. Chtěl by například vrátit policii lidem, tedy aby příslušníci byli více v ulicích. Také chce, aby školy, koncertní haly a další místa, kde se shromažďují lidé, byly lépe zabezpečeny. Rád by také zajistil více kamer na veřejná prostranství.

Kula v současnosti v oblasti bezpečnosti podniká. Je jednatelem společnosti Indus, která se například stará o ostrahu v Penny Marketu. V červnu také uzavřel smlouvu na zajištění bezpečnosti některých budov v areálu Pražského hradu. Kromě toho střeží Národní galerii nebo ministerstvo zahraničních věcí, jak vyplývá z registru smluv.

David chce v Senátu brzdit „škodlivé“ zákony

„Tato země může fungovat bez Senátu, ale chtělo by to komplexní řešení, tak aby všechny funkce, které Senát má, byly nahrazeny jiným způsobem v případě, že by se uvažovalo o jeho zrušení,“ řekl iDNES.cz kandidát do Senátu Ivan David.



Není to ale podle něj na pořadu dne. Senát například provádí výstupní kontrolu práce Sněmovny, takže je vlastně pojistkou demokracie. Sám by také v Senátu rád brzdil věci, které by mohly lidem škodit.

David kandiduje za SPD v Praze 12. Až do roku 2015 byl přitom členem sociální demokracie. Po odchodu z ČSSD slíbil, že založí radikálně levicovou alternativu. Kvůli migrační krizi se však jeho příspěvky začaly vyostřovat, až měly podobnou rétoriku, jakou používalo hnutí Tomia Okamury.

Na SPD se mu líbí, že jsou nespokojení. „Nespokojenost pomáhá pokroku. Když hledáme problémy a proč věci nefungují, tak přispějeme k jejich řešení,“ shrnul David. Navíc je rád, že věci říkají přímo. Imponuje mu také svébytnost národní komunity.

Jakl program SPD nečetl

SPD se také rozhodla vsadit na známou tvář, konkrétně na bývalého poradce prezidenta Václava Klause Ladislava Jakla, který kandiduje v Praze 2.



„Vyhodnocuji naši současnou společenskou situaci jako vážnou, existenční, kriticky ohrožující českou státní suverenitu a národní existenci,“ vysvětlil Jakl své rozhodnutí kandidovat. Má totiž obavy, že v ohrožení je státní suverenita nebo že Česko zničí „obří sociálně-inženýrský nezodpovědný experiment s rafinovaně řízenou masovou imigrací, která má rozbít českou společenskou kulturou“.



Jakl přitom ještě minulý týden nevěděl, co zkratka SPD znamená. V rozhovoru pro DVTV uvedl, že je to podle něj Strana přímé demokracie. Až dosud také nečetl program hnutí. „Myslím, že každý dospělý člověk pozná atmosféru, ducha, zásady, principy, postupy a ideologii strany, která kandiduje, a nemusí číst písmenka, která může napsat programový manažer někde v sekretariátu,“ vysvětlil Jakl své postoje.

Ačkoli Jakl nesouhlasí s prioritami SPD – sám třeba nechce zavádět přímou demokracii –, situace je podle něj natolik vypjatá, že vyžaduje, aby spolupracovali i lidé různých názorů. Proto nakonec bude na jejich kandidátce.

Názorově se přitom rozchází i co se týče zrušení Senátu. „Pro zrušení Senátu bych nehlasoval, protože by se musela zásadně překopat celá Ústava. Nelze z ní vyndat jednu cihličku. Ale rozumím odporu vůči Senátu. Senátoři i Senát se někdy z nedostatku vážnější práce zabývají okrajovostmi a margináliemi. Ale pokud by měla existovat pojistka, aby se zastavila mašinérie nových a nových zákonů, tak ať existuje,“ uvedl Jakl.