ČSSD posílila na 13 procent a je na tom dle CVVM nejlépe od voleb

16:43 , aktualizováno 17:18

ČSSD dosáhla ve volebním modelu CVVM nejlepšího výsledku od podzimních voleb do Sněmovny. S třinácti procenty by skončila druhá za ANO s devětadvaceti procenty. Třináct procent má i třetí strana ODS. Sněmovna by byla bez STAN a TOP 09.