Chovanec: S řadou kroků ČSSD hrubě nesouhlasím, ale do voleb budu mlčet

Dlouho byl druhým mužem ČSSD, ministrem vnitra, šajbou. Ještě v únoru chtěl být předsedou strany. Dnes v tichosti kandiduje do zastupitelstva ve „své“ Plzni. Šancí se tam dostat Milan Chovanec příliš nemá. Vlastně téměř žádnou.



Ačkoli je stále předsedou plzeňské ČSSD, figuruje až na 43. místě kandidátky. Za ním jsou už jen čtyři lidi. Původně byl přitom Chovanec úplně poslední.

„Nějací lidé ale ustoupili, takže jsem se o pár míst posunul,“ líčí Chovanec a hned také MF DNES vysvětluje, proč se na poslední místo kandidátky nechal napsat. „Když je straně špatně, tak jsem aspoň svojí účastí na kandidátce chtěl ukázat, že tady jsem a se stranou funguju. Kolegové mě požádali, abych kandidoval, tak jsem řekl, aby mě dali posledního. Nic víc v tom není.“

Systém kroužkování v komunálních volbách moc nefunguje. A popravdě řečeno, Chovanec pro své zvolení ani moc nedělá. Na rozdíl od voleb v minulosti třeba nenarazíte na billboardy s jeho podobiznou.

„Nedělám žádnou kampaň, neříkám nikomu, ať mě kroužkuje. Nabízeli mi, ať si vyberu, jestli chci být desátý, nebo poslední. Pro mě je lepší být poslední, protože tím chci jasně říct, že nemám ambici být zvolený,“ podotkl exministr vnitra.

Přece mu to nebudu brát

Lidé z jeho okolí přitom ještě loni říkali, že by Chovanec mohl mít zájem kandidovat coby jednička na primátora Plzně. „Máme Martina Zrzaveckého, který dělá primátora dobře. Tak mu to přece nebudu brát, ne?“ odmítá to Chovanec.

Dva vlivní zákulisní hráči – jeden z prostředí plzeňské politiky, druhý blízký vedení ČSSD – však nabízejí jiné pohledy. Každý rozdílný. Nejprve dejme slovo člověku z centrály socialistů. „Milan tuší, že to bude průšvih. Kdyby byl lídrem, byl by to nejspíš obrprůšvih. Takto nemá co ztratit.“

V Plzni to však vnímají jinak. Za svým krajským šéfem tam stojí, stále si ho velice považují. Svědčí o tom i podpora, jakou tam Chovanec dostal, když jako jediný socialista odmítl hlasovat pro vládu s ANO opřenou o komunisty a do Sněmovny ten den nepřišel.

„Mezi členy mu neklesá autorita. Když vstoupí do místnosti, všichni zmlknou.Kdyby byl na jiném z vyšších míst než na prvním, také by to vypadalo špatně. Navíc čert ví, co by Andrej začal vyvádět, kdyby byl jedničkou,“ naráží jeden z Plzeňanů na Chovancovy boje s šéfem ANO.

Do voleb chce mlčet

Chovanec prý nedostal od strany nabídku žádné „trafiky“, zůstává řadovým poslancem. „Pokud bude hlasování volné, budu se řídit podle sebe. V zásadních věcech, jako je třeba rozpočet, ale v souladu s klubem ČSSD.“

Byť Milan Chovanec stále trvá na tom, že byl vstup jeho strany do vlády Andreje Babiše chyba, víc to rozebírat nechce. Tedy prozatím. „S řadou věcí, které se dějí, hrubě nesouhlasím. Ale do komunálních voleb budu mlčet, nechci před nimi stranu poškozovat.“

A co po volbách? Pokusí se o revoluci? Minulý týden byl prý Chovanec v Praze viděn s Bohuslavem Sobotkou a dalšími vlivnými postavami uplynulé éry ČSSD, kterak o budoucnosti strany živě diskutují.

„Bohuslav Sobotka se rozhodl žít soukromý život a žádný návrat neplánuje. Já bych třeba mohl říkat: Vždyť jsem vám to říkal! Ale nosíme stejný dres. A když mužstvo prohraje, prohraju s ním,“ říká Chovanec.

„K čemu by byla revoluce? Že bychom se zase poprali na sjezdu, jedna frakce vybila druhou, vytlačilo se vedení a nahradilo jiným? No tak to už bychom někdy v prosinci měli pod pět procent,“ dodává.