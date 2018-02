Hamáček vede ČSSD, která považuje za zásadní problém obviněného ve vládě

Nenlasovalo se už o výrazně tvrdším usnesení, že sociální demokracie nepůjde do vlády, ve které by byla trestně stíhaná osoba. To navrhoval předseda Senátu Milan Štěch, kterého podporoval i exministr pro lidská práva Jiří Dienstbier.

O tom se na sjezdu strhla hádka, oponoval tomu například bývalý ministr práce Zdeněk Škromach a i někteří další delegáti argumentovali, že by tak striktní usnesení svazovalo Hamáčkovi s Onderkou příliš ruce. Sjezd pak strana přerušila do 7. dubna, kdy zvolí další místopředsedy.

Hamáček hodlá sjednocovat všechny názory ve straně. „Žádný názor nemůžeme vylučovat z diskuse, musí skončit to, že vedení a členové spolu nemluví,“ řekl na sjezdu Hamáček.

Usnesení sjezdu ČSSD o budoucí vládě 40. sjezd ČSSD pověřuje předsedu a statutárního místopředsedu ČSSD zahájením politických rozhovorů s hnutím ANO a dalšími parlamentními stranami o budoucím uspořádání vlády České republiky s cílem zajistit stabilní politické prostředí pro budoucí rozvoj České republiky a s cílem prosadit maximum priorit ČSSD. Sjezd považuje účast trestně stíhané ve vládě České republiky za zásadní problém. Vyzývá hnutí ANO, aby do pozic členů vlády nenominovalo osoby obviněné nebo trestně stíhané a odblokovalo tak vznik možné stabilní vlády. Sjezd ČSSD požaduje, aby o přijetí vyjednaných podmínek, o případném vstupu ČSSD do budoucí vlády ČR rozhodli všichni členové ČSSD v závazném vnitrostranickém referendu. Vláda s účastí nebo podporou ČSSD se nesmí opírat o hlasy SPD.

„Stojím o co nejkorektnější vztahy s prezidentem. Pokud bude mít pan prezident zájem, jsem připraven se s ním setkat a představit mu vizi toho, jak má fungovat sociální demokracie, a jak já si představuji spolupráci,“ uvedl.

I když byl členem dosavadního vedení a zdánlivě má tak nejblíž k bývalému předsedovi Bohuslavu Sobotkovi, ve skutečnosti to byl právě Hamáček, který na uzavřeném jednání jako první vyzval Sobotku k rezignaci.

V projevu na sjezdu se Hamáček vyslovil pro sektorovou daň. Ve vládě by podle něj neměl být trestně stíhaný politik, řekl v narážce na šéfa ANO a premiéra v demisi Andreje Babiše. Sociální demokraté by měli podle něho usilovat o resorty, díky kterým je možné prosazovat stranický program.

Za priority považuje zdravotnictví, školství, bytovou problematiku a rozvoj venkova. „Jednat o vládě neznamená do ní vstupovat,“ zdůraznil Hamáček. Rozhodnutí o případném vstupu do vlády by podle něj měli všichni členové ČSSD ve vnitrostranickém referendu.

Zimola předvedl show s růžovými brýlemi

„Beru na sebe závazek týmové práce,“ řekl Zimola, když při volbě prvního místopředsedy porazil Onderku. Zimola získal335 delegátů, Onderka 134. Zimola se ukázal jako showman, když část svého volebního projevu při kandidatuře na předsedu přednesl v růžových brýlích, které nechal rozdat i delegátům. To proto, aby se vysmál tomu, jak realitu popisovalo bývalé vedení strany.

„Jsme silná, sebevědomá, hrdá síla, situace je skvělá a nadmíru výtečná,“ parodoval Zimola rétoriku minulého vedení. Ale pak symbolické „růžové brýle“ odložil a změnil rétoriku.

Strana podle něj zapomněla na voliče. „Zapomněli jsme je poslouchat, co je trápí. Přenechali jsme voliče miliardářovi, který se tváří jako filantrop. Lidé nechtějí pracovat za mzdu, ze které se nedá vyžít. Kde je proboha ta naše sektorová daň, kterou jsme slibovali,“ vystřeloval kritická strana Zimola

Zimola dostal v prvním kole volby šéfa strany 179 hlasů, jeho soupeř Hamáček 155 hlasů. Ve druhém se pořadí obrátilo. Hamáček dostal 272 hlasů, když získal hlasy od delegátů, kteří podporovali exministra vnitra Milana Chovance. Zimola dostal ve druhém kole 224 hlasů.

Chovanec zjistil, že není Macron. Ani Fico

Neuspěl Chovanec, ani další kandidáti, kteří se jasně stavěli proti dohodě s hnutím ANO o vládě. „Nejsem Macron ani Fico, k ideálnímu předsedovi mám daleko,“ svěřil se Chovanec delegátům v narážce na francouzského prezidenta a slovenského premiéra, který také dorazil na sjezd ČSSD.



Chovanec řekl, že za volební prohru nese odpovědnost, ale se všemi ostatními členy vedení. „Nový předseda ČSSD nemůže sedět ve vládě,“ řekl. Upozornil, že ani dohodou na vládě nebude možné zamezit tomu, že ANO bude mít ve Sněmovně alternativní koalici s hnutím Svoboda a přímá demokracie a komunisty.

Ostatní čtyři kandidáti na šéfa ČSSD ve volbě spíše paběrkovali. Bývalý ředitel Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík (30 hlasů) mluvil o tom, že členové i voliči přestal rozumět.

Poslanec a olomoucký primátor Antonín Staněk (21 hlasů) sliboval, že chce straně vrátit důvěryhodnost. Zmínil nutnost pracovat pro lidi na hraně chudoby, pro samoživitelky a mladé lidi, kteří chtějí zakládat rodinu. Podle starostky České Lípy Romany Žatecké (13 hlasů) by vládou s Andrejem Babišem ČSSD ztratila tvář. Ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl (6 hlasů) mluvil o tom, že by se ČSSD neměla změnit v „Kostelecké uzeniny české politiky“, což byla narážka na jednu z firem holdingu Agrofert, který šéf ANO Babiš kvůli zákonu o střetu zájmů převedl do dvou svěřenských fondů.