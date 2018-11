Máme ambici tuto republiku vést, tvrdí šéf komunistů Vojtěch Filip

„Volby pro nás nebyly debaklem. To je typická mediální manipulace nazývat to debaklem. Nemohu přijmout takovéto hodnocení, v některých městech jsme vyhráli. Neznamená to, že jsme vyklidili pole,“ odmítal hned v úvodu diskuse Vojtěch Filip. „Neúspěch to u voleb byl, to ano,“ opravil moderátora.

„Po úspěchu v roce 2013 zesílilo přesvědčení, že stačí dosavadní úsilí. Postavili jsme málo kandidátních listin. Neprosadil jsem vyšší míru spolupráce. To se nám vymstilo a to byl důvod, proč jsme nevyhráli,“ dodal. Více čtěte zde: Komunisté poprvé nebudou v Senátu. Podle Dolejše potřebují „svěží faces“.



Odpovědnosti se z pozice předsedy nezříká a o odchodu už několikrát uvažoval. „Držím se však hesla, že je snadné se sebrat a jít, mnohem složitější je sebrat se a zůstat,“ tvrdí Filip.

Současné volební výsledky lídr KSČM zase tolik nepřeceňuje. „Máme ambici vést Českou republiku. KSČM má nejdemokratičtější stanovy, respektuje poučení z minulosti a všechno dělá zdola,“ vyzdvihuje svou stranu.

A vehementně se brání srovnávání s předlistopadovou KSČ. „My nejsme aktivní kolaboranti buržoazie. Nemám v úmyslu bojovat minulé války, nic nového to nepřináší. Máme poučení z minulosti. Respektujeme více stranický systém, respektujeme pluralitu. Respektujeme a trváme na tom, že všechny formy vlastnictví mají právo na existenci. Státní věci nejsou špatné,“ řekl Filip.

Přál by si, aby do budoucna byli více vidět ne příliš známé tváře komunistů a mladí členové KSČM. „Fungujeme jiným způsobem, máme mladé předsedy okresních výborů. Mladé komunisty máme. Připravujeme je, nabádáme je k aktivnosti. Chceme, aby mladí lidé byli vidět. Ale musí si to odpracovat.“

17. listopad je pro mě symbol osvobození od diktátu jedné strany

Že se současní komunisté snaží odstřihnout od temné minulosti svých předchůdců, se Filip snažil poukázat i na příkladu státního svátku 17. listopadu, který vedl k pádu komunistického režimu. „Sedmnáctý listopad oslavím jako třetí výročí mojí vnučky. Vždycky jsem chodil na Hlávkovy koleje, dávám tomu dnu jeden význam - 17. listopad 1939 je také důležité udržet v paměti lidí,“ připomněl.

Vojtěch Filip je vystudovaný právník. V čele KSČM stojí od října 2005. Naposledy obhájil svůj post na sjezdu v dubnu 2018, kdy ve druhém kole volby porazil představitele ortodoxního křídla strany Josefa Skálu.



Ve druhé polovině 80. let Filip vědomě spolupracoval s vojenskou rozvědkou. Svou spolupráci s komunistickou Státní bezpečností stvrdil Filip v roce 1986 vlastním podpisem. Jeho jméno je možné najít též v oficiálních seznamech spolupracovníků StB. Jeho krycí jméno bylo Falmer.



Vojtěch Filip je ženatý a má syna a dceru.