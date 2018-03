Kdo Ondráčkovi upírá právo na funkci, není demokrat, míní šéf KSČM Filip

„Nevím, proč by se měly organizovat občanské demonstrace. 28 let poté je tady někdo, kdo nemá být zvolen do funkce, přestože má pro to nejlepší předpoklady. Zdeněk Ondráček byl zvolený jako každý jiný poslanec. Ti, kdo mu upírají právo, aby fungoval, nejsou demokraté,“ prohlásil Filip v pořadu Partie na Primě.

S tím však nesouhlasil předseda lidovců. „Vondráčkovi nikdo nebrání, aby kandidoval. Je to dramaticky rozdílné od situace mých rodičů, kteří nemohli pracovat, protože měli špatný kádrový profil. Lidé vyjadřují svobodnou vůli a to je podle mě v pořádku,“ namítl Bělobrádek.

Demonstrace se chystá v pondělí na Národní třídu v Praze. Ondráček byl podle předsedy KSČM zvolen jako každý jiný poslanec a má prý pro funkci nejlepší předpoklady.

Filip hájil Ondráčka tím, že policejním pohotovostním plukem musel projít každý policista. Ondráček podle předsedy komunistů konal jen svou povinnost, nejednal nad rámec rozkazu. Bělobrádek poznamenal, že i nacisté se vymlouvali, že jednali podle rozkazu a zákonů. Poznamenal, že Ondráček nad svým působením za totalitního komunistického režimu nevyjádřil žádnou sebereflexi.

Poukázal také na to, že Ondráček byl do čela komise zvolen hlasy faktické sněmovní koalice ANO, KSČM a SPD.

„Neřešme, kdo koho jak umravňoval. V pohotovostním pluku byla ucha, která chtěla nastoupit k policii. Nevím, kolik dnešních policistů nastupovalo k policii před rokem 89, ale všichni do toho pohotovostního pluku museli včetně dnešního pana ministra vnitra,“ doplnil místopředseda KSČM Jiří Dolejš v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

„Mlátit lidi za názor a za to, že se někde sejdou, je špatné. Zítřejší demonstrace jsou v pořádku, i když s nimi nesouhlasím,“ reagoval Dolejš v rozporu se slovy svého předsedy Filipa.

„Lidé se za komunismu vraždili, zabíjeli a dávali do vězení za názor. Komunisté se nezměnili. Kdybych já tehdy (po roce 1989) byla zvolená do politiky, tak bych prosazovala, aby byla zrušená,“ prohlásila v OVM místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija.

Ondráček: Nic bych neměnil

Působení u komunistické policie Ondráček nelituje. „V profesním životě bych žádné věci neměnil. Já se domnívám že jsem nikdy neporušil zákony této země,“ uvedl v pátek po zvolení Ondráček. Zdůraznil, že byl v roce 1990 prověřován, že se stal policejním vyšetřovatelem a byl příslušníkem protikorupční policie s prověrkou Národního bezpečnostního úřadu.

Zvolení Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS budí pozornost v souvislosti s informací, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) vyzval v únoru dvakrát jejího ředitele Michala Murína, aby se vzdal funkce. Babiš uvedl, že v něho nemá důvěru a pochybuje o jeho morální a profesionální integritě. Pochyby má také o hospodaření inspekce. Murín rezignovat nehodlá.