Rusové za invazi v roce 1968 nemůžou, Brežněv byl Ukrajinec, řekl Filip

„Historie byla ze sta procent zfalšována. Nikdo nenapíše, že celá idea je postavena na pozici proti Rusku,“ svěřil se Filip britskému listu. „Tehdy byl v politbyru Sovětského svazu pouze jeden čistokrevný Rus, a ten hlasoval proti invazi. Brežněv byl z Ukrajiny. Většina invazních armád byla ukrajinská,“ podotkl šéf českých komunistů.

Podle něj pro invazi nejsilněji horovali vůdci sovetských satelitů jako bylo Východní Německo, Polsko a Maďarsko, kteří vnímali Pražské jaro jako ohrožení vlastní moci. Invaze byla podle Filipa „realitou bipolárního rozdělení světa“ pramenící ze studené války. Vinu dává i Alexandru Dubčekovi, který podle něj o invazi věděl dva dny dopředu, ale nevaroval veřejnost.

Filip rovněž v rozhovoru pro The Guardian odmítl, že by se KSČM měla za padesát let staré události omlouvat. „Osobně si myslím, že to nebude odpuštěno. Ale KSČM nemůže cítit žádnou odpovědnost za osmašedesátý. Bylo to rozhodnutí pěti zemí Varšavské smlouvy,“ dodal s tím, že invaze způsobila velké škody mezinárodnímu socialistickému hnutí a vedla i ke zhroucení komunismu ve východní Evropě v roce 1989.

The Guardian ve svém textu nazvaném „Čeští komunisté čelí hořkému dědictví Pražského jara“ píše, že KSČM v době výročí čelí rostoucímu nepřátelství české veřejnosti. A to ve chvíli, kdy se o jejich podporu opírá menšinová vláda Andreje Babiše a komunisté se tak ocitli nejblíže moci za posledních třicet let.

Filipův výrok zaujal ruská i ukrajinská média

Text britského listu zaujal i média na Ukrajině a v Rusku. Například ukrajinský zpravodajský portál Unian ho publikoval pod titulkem „Komunistická strana Česka obviňuje Ukrajinu z udušení Pražského jara“. S podobným titulkem přišla ruská agentura Regnum či web doněckých separatistů Novorosijja.

Filipova stanoviska si povšimla i ruská Federální zpravodajská agentura (FAN), která podle západních zpravodajských služeb patří k největším ruským výrobcům a distributorům falešných zpráv. „V Evropě obvykle bývá ze silového potlačení českých reforem obviňována Moskva, ale vůdce KSČM Vojtěch Filip upozornil na to, že operaci Dunaj inicioval generální tajemník ÚV KSSS Leonid Brežněv - etnický Ukrajinec,“ píše FAN.

Ukrajinský server Vesti-ua v této souvislosti napsal, že národnost Brežněva, který se narodil na východě Ukrajiny nedaleko tehdejšího Dněpropetrovska (dnes Dnipro), se v oficiálních dokumentech neuvádí jednotně. V některých je uveden jako Rus, v jiných jako Ukrajinec.

Podle historických dokumentů bylo v roce 1968 v sovětském politbyru, jmenovaném dva roky předtím, jedenáct osob. Kromě Brežněva to bylo pět Rusů, jeden Bělorus, jeden Lotyš a Ukrajinci Nikolaj Podgornyj, Dmitrij Poljanskij a Pjotr Šelest.